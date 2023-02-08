Байден и Конгресс за Украину, против трамписты, но они ничего не решают, – эксперт

Украина, как рассказал Фокусу эксперт, является объединяющей темой среди американских политиков, поэтому у лидера Белого дома есть карт-бланш на любые действия в отношении Киева.

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Президент США Джо Байден выступил перед двумя палатами Конгресса с речью "О состоянии государства" (State of the Union). На заседании присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова. Эксперт рассказал Фокусу, что значит такая поддержка Киева со стороны властей США.

"Байден говорил, что американцы будут с нами до конца, что они будут давать нам то, что нужно, это общая борьба, – говорит в комментарии Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. – Очень хорошим посылом было то, что впервые был пассаж в его выступлении, когда все палаты и партии аплодировали стоя. Если все предыдущие вопросы республиканцы скорее избегали поддерживать Байдена и его заявлений, то в этом случае поддержка была абсолютной".

И в этом случае Байден понимает, что у него не будет проблем с продвижением каких-либо внешнеполитических законопроектов, решений, касающиеся поддержки Украины.

"Так или иначе, Украина – объединяющая тема, – продолжает эксперт. – Очень многие мои коллеги сомневались, что республиканцы и в дальнейшем будут оказывать Украине ту поддержку, которую давали раньше. Оказалось, что все гораздо стабильнее и лучше. Лишь трамписты и некоторая часть социалистов будут достаточно скептически настроены. Но у них нет большинства, чтобы что-то решать. Как минимум на этот год у Байдена есть карт-бланш на любые действия в отношении Украины".

Более детально о том, что означает для Украины выступление Джо Байдена перед Конгрессом, читайте в статье Фокуса "Карт-бланш для Байдена. Выступление в Конгрессе показало, что США будут поддерживать Украину в 2023".

Также в своей речи президент США охарактеризовал вторжение России в Украину следующими словами: "Путинское вторжение стало испытанием на века. Испытание для Америки. Испытание для мира".

Ранее стало известно, что Джо Байден в феврале собирается посетить Восточную Европу, и в частности Польшу, где может встретится с Владимиром Зеленским.