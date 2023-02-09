"Резолюція про втому": у США закликали Байдена припинити допомогу Україні, – Fox News

У складеному республіканцями документі йдеться про те, що, допомагаючи Україні, США ненавмисно сприяють жертвам серед цивільного населення. За даними США, війна в Україні забрала життя 40 тисяч мирних жителів.

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Член палати представників від штату Флорида Метт Гетц представив у Палаті представників США резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена припинити надавати Україні військову та фінансову підтримку. Про це повідомляє Fox News.

Журналісти пишуть, що так звану "Резолюцію про втому від України" було складено Меттом Гетцем та ще десятьма його однодумцями. У документі також міститься заклик до укладання мирної угоди.

У резолюції докладно перераховано всю допомогу, надану Україні Сполученими Штатами з початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться про понад 110 мільярдів доларів, включаючи 27,4 мільярда доларів на сферу безпеки.

Республіканці також посилаються на слова офіційних осіб Міноборони США, які вказували на "сильне виснаження запасів Сполучених Штатів". На думку деяких представників Пентагону, підтримка ЗСУ "послаблює готовність" США до конфліктів.

Автори резолюції також стверджують, що надаючи допомогу Україні, США ненавмисно сприяють жертвам серед цивільного населення. Документ свідчить, що внаслідок війни загинуло 40 000 мирних жителів.

Нагадаємо, що 5 лютого у Пентагоні підтвердили постачання Україні малокаліберних бомб GLSDB із системою самонаведення, які мають дальність 150 км. Боєприпаси будуть надані ЗСУ в рамках програми USAI.

Фокус також писав про те, що 9 лютого президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін "вже втратив Україну" і не зможе здобути перемогу у розпочатій ним війні. Американський лідер також наголосив на необмеженій допомозі Україні з боку США.

Ще ми писали про те, що 31 січня колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вирушив до США на зустріч із представниками Республіканської партії. За даними ЗМІ, політик збирався переконати республіканців у продовженні військової допомоги Україні.