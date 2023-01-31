Джонсон вирушив до США переконувати республіканців продовжити Україні військову допомогу

Колишній британський прем'єр-міністр проведе низку зустрічей із законодавцями від Республіканської партії, щоб переконати їх надавати Україні військову допомогу для протистояння російській агресії.

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Колишній глава британського уряду Борис Джонсон вирушив до Сполучених Штатів на зустріч із представниками Республіканської партії, щоб переконати їх у продовженні військової допомоги Україні. Про це повідомляє видання Reuters.

У повідомленні зазначається, що експрем'єр Великої Британії 31 січня має зустрітися з групою сенаторів-республіканців і виступити у приватному республіканському клубі.

Під час зустрічі Борис Джонсон обговорюватиме з республіканцями необхідність "західної єдності, підтримки України та що ще можна зробити проти загрози, яку являє собою Росія".

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 31 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для The Washington Post написав, що керівництво НАТО протягом десятиліть обіцяло Україні членство. Водночас блок відкрито сигналізував Москві, що цього не станеться. "Результат — найгірша війна в Європі за 80 років", — зазначив Джонсон.

Крім того, раніше Фокус повідомляв, що 30 січня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін напередодні вторгнення в Україну погрожував експрем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону ракетним ударом. Погрози на адресу Бориса Джонсона пролунали під час телефонної розмови, яка відбулася за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну.