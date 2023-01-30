"Це займе всього хвилину": Путін напередодні 24 лютого погрожував Джонсону ракетним ударом

Глава Кремля озвучив свої погрози під час телефонної розмови, в процесі якої британський політик намагався застерегти свого колегу від розв'язання повномасштабної війни проти України.

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Президент Росії Володимир Путін напередодні вторгнення в Україну погрожував експрем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону ракетним ударом. Про це колишній глава уряду Королівства розповів у документальному фільмі "Путін проти Заходу", прем'єра якого відбудеться увечері 30 січня на телеканалі ВВС 2.

Погрози на адресу Бориса Джонсона пролунали під час телефонної розмови, яка відбулася за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну.

У процесі діалогу експрем'єр-міністр Королівства попередив Володимира Путіна про те, що велика війна призведе до посилення санкційної політики та збільшення контингенту НАТО біля кордонів Росії.

"У якийсь момент він погрожував мені і сказав: "Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину" або щось таке. Весело... Але я думаю, судячи з того дуже розслабленого тону, який у нього був, і з вигляду відстороненості, він просто підіграв моїм спробам змусити його вести переговори", — наголосив Борис Джонсон.

Колишній глава уряду зазначив, що під час телефонної розмови Путін був надмірно фамільярним, але він подібні погрози сприйняв серйозно після того, як російські розвідники здійснили спецоперацію з отруєнням у Солсбері. Окремо Джонсон згадав дзвінок від президента України Володимира Зеленського вночі 24 лютого, коли ЗС РФ розпочали повномасштабне вторгнення. За словами британського політика, він запропонував главі держави евакуювати його у безпечне місце, але почув відмову.

"Зеленський дуже, дуже спокійний. Але, — каже він мені, — ви знаєте, вони атакують всюди... Він не приймає моєї пропозиції (про евакуацію в безпечне місце — ред.). Він героїчно залишився там, де був", — додав Джонсон у документальному фільмі.

Зазначимо, що на форумі в Давосі, який проходив із 16 по 20 січня, Борис Джонсон коментував можливість завдання Росією ядерного удару. Експрем'єр-міністр Великої Британії поставив під сумнів подібний сценарій і заявив, що використання зброї масового ураження призведе до "повного економічного кріогенного паралічу" щодо самої РФ.

Наприкінці 2022 року Борис Джонсон критикував лідерів Євросоюзу за їхню невиразну реакцію на вторгнення ЗС РФ в Україну.