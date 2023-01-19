"Інакше повний економічний кріогенний параліч": Путін не застосує ядерну зброю, — Джонсон

Колишній британський прем'єр також порівняв російського лідера з "повним хлопцем" із книги Ч. Дікенса, якому дуже хочеться, щоб у всіх "мурашки по спині забігали".

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У четвер, 19 січня, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона представили як "легендарну особу" в Україні. Найцікавіші його заяви стосувалися глави Кремля Володимира Путіна та потенційно можливого застосування ядерної зброї у війні в Україні. Про це повідомляє Sky News.

За оцінками Джонсона, у тому випадку, якщо Путін наважиться на ядерний удар у тій чи іншій формі, це призведе до "повного економічного кріогенного паралічу" та "залякає росіян". Ба більше, Індія та Китай більше не будуть у списку кремлівських союзників.

Промова Джонсона в Давосі рясніла посиланнями до англійської літературної класики.

"Він цього не зробить. Не суйтеся в цю кролячу нору, зупиніть це", — радив Джонсон своїй аудиторії під час виступу, пожартувавши також, що не варто займатися "кремленологією", оскільки складно спрогнозувати, що станеться в британській політиці, не кажучи вже про Кремль.

Експрем'єр також порівняв Путіна з дікенсівським "повним хлопцем" (персонаж "Посмертних записок Піквікського клубу"), якому дуже хочеться, щоб у всіх "мурашки по спині забігали".

Нагадаємо, що перший заступник голови Військово-промислової Комісії РФ Дмитро Медведєв напередодні "Рамштайну" пригрозив світові ядерною війною у разі програшу в Україні. За словами російського політика, ядерні держави ще ніколи не програвали свої війни.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками українського нардепа, після десятиліть процвітання Європа виявилася зовсім не готовою до війни.