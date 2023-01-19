"Иначе полный экономический криогенный паралич": Путин не применит ядерное оружие, — Джонсон

Бывший британский премьер также сравнил российского лидера с "полным парнем" из книги Ч. Диккенса, которому очень хочется, чтобы у всех "мурашки по спине забегали".

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В четверг, 19 января, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывшего британского премьера Бориса Джонсона представили как "легендарную личность" в Украине. Наиболее любопытные его заявления касались главы Кремля Владимира Путина и потенциально возможного применения ядерного оружия в войне в Украине. Об этом сообщает Sky News.

По оценкам Джонсона, в том случае, если Путин решится на ядерный удар в той или иной форме, это приведет к "полному экономическому криогенному параличу" и "запугает россиян". Более того, Индия и Китай больше не будут числиться в списке кремлевских союзников.

Речь Джонсона в Давосе изобиловала отсылками к британской литературной классике.

"Он этого не сделает. Не суйтесь в эту кроличью нору, остановите это", — советовал Джонсон своей аудитории во время выступления, пошутив также, что не стоит заниматься "кремленологией", поскольку, сложно спрогнозировать, что произойдет в британской политике, не говоря уже о Кремле.

Экс-премьер также сравнил Путина с диккенсовским "полным парнем" (персонаж "Посмертных записок пиквикского клуба"), которому очень хочется, чтобы у всех "мурашки по спине забегали".

Напомним, что первый зампредседателя Военно-промышленной Комиссии РФ Дмитрий Медведев накануне "Рамштайна" пригрозил миру ядерной войной в случае проигрыша в Украине. По словам российского политика, ядерные державы еще никогда не проигрывали свои войны.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам украинского нардепа, после десятилетий процветания Европа оказалась совершенно не готовой к войне.