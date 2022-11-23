Краще б Україна впала: Джонсон розкритикував лідерів ЄС за реакцію на вторгнення РФ в Україну

За словами Бориса Джонсона, влада Франції заперечувала можливість повномасштабної війни, а в Німеччині розраховувала на капітуляцію України.

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що в більшості західних країн не змогли передбачити сценарій вторгнення Російської Федерації в Україну. Експрем'єр зазначив, що після 24 лютого багато європейських лідерів змінили своє ставлення до України, про що пише CNN.

За словами Бориса Джонсона, перш ніж згуртуватися, західні політики дотримувалися різних думок щодо перспектив російсько-української війни. Так, у Німеччині намагалися керуватися економічними міркуваннями.

"У якийсь момент німці вважали, що якщо це станеться, що стане катастрофою, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала", — сказав британський політик журналістам.

Джонсон підкреслив, що він не поділяв позицію своїх німецьких колег і назвав її "згубною". Водночас колишній прем'єр зізнався, що може зрозуміти мотиви подібних заяв. Він також згадав про те, що незабаром після вторгнення Німеччина стрімко почала шукати шляхи відмови від енергоресурсів РФ.

Колишній глава британського уряду зазначив, що французькі політики "до останнього моменту заперечували" можливість повномасштабної війни в Європі. Президент Франції Еммануель Макрон відвідував Кремль незадовго до 24 лютого, намагаючись переконати Володимира Путіна відмовитись від ідеї захоплення України. Через деякий час глава французької військової розвідки генерал Ерік Відо був відправлений у відставку через те, що він "не зміг передбачити" вторгнення.

Крім того, Джонсон висловив невдоволення реакцією Італії на попередження про майбутню війну. Експрем'єр Великобританії згадує, що в італійському уряді спочатку не поділяли його поглядів на ситуацію, аргументуючи це залежністю від російських енергоресурсів.

"Після всіх моїх тривог... я віддаю належне діям ЄС. Вони були об'єднані. Санкції були жорсткими", — сказав Борис Джонсон.

Нагадаємо, що Борис Джонсон збирається більше часу проводити у США. Політик має намір боротися за те, щоб підтримка України з боку Сполучених Штатів була двопартійною.

Ще Фокус писав про те, що Борис Джонсон висловив сумніви, що РФ застосує ядерну зброю. За словами експрем'єра, через такі дії Володимир Путін може втратити авторитет серед своїх союзників.