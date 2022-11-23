Лучше бы Украина рухнула: Джонсон раскритиковал лидеров ЕС за реакцию на вторжение РФ в Украину

По словам Бориса Джонсона, власти Франции отрицали возможность полномасштабной войны, а в Германии рассчитывали на капитуляцию Украины.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, что в большинстве западных стран не смогли предвидеть сценарий вторжения Российской Федерации в Украину. Экс-премьер отметил, что после 24 февраля многие европейские лидеры поменяли свое отношение к Украине, о чем пишет CNN.

По словам Бориса Джонсона, прежде чем сплотиться, западные политики придерживались разных мнений по поводу перспектив росийско-украинской войны. Так, в Германии старались руководствоваться экономическими соображениями.

"В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула", — сказал британский политик журналистам.

Джонсон подчеркнул, что он не разделял позицию своих немецких коллег и назвал ее "пагубной". В то же время, бывший премьер признался, что может понять мотивы подобных заявлений. Он также упомянул о том, что вскоре после вторжения, Германия стремительно начала искать пути отказа от энергоресурсов РФ.

Бывший глава британского правительства отметил, что французские политики "до последнего момента отрицали" возможность полномасштабной войны в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон посещал Кремль незадолго до 24 февраля, пытаясь убедить Владимира Путина отказаться от идеи захвата Украины. Спустя некоторое время, глава французской военной разведки генерал Эрик Видо был отправлен в отставку из-за того, что он "не смог предвидеть" вторжение.

Кроме того, Джонсон выразил недовольство реакцией Италии на предупреждения о грядущей войне. Экс-премьер Великобритании вспоминает, что в италийском правительстве поначалу не разделяли его взглядов на ситуацию, аргументируя это зависимостью от российских энергоресурсов.

"После всех моих тревог… я воздаю должное действиям ЕС. Они были объединены. Санкции были жесткими", — заключил Борис Джонсон.

Напомним, что Борис Джонсон собирается больше времени проводить в США. Политик намерен бороться за то, чтобы поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов была двухпартийной.

Еще Фокус писал о том, что Борис Джонсон выразил сомнения в том, что РФ применит ядерное оружие. По словам экс-премьера, из-за подобных действий Владимир Путин может потерять авторитет среди своих союзников.