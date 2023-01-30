"Это займет всего минуту": Путин накануне 24 февраля угрожал Джонсону ракетным ударом

Глава Кремля озвучил свои угрозы во время телефонного разговора, в ходе которого британский политик пытался предостеречь своего коллегу от развязывания полномасштабной войны против Украины.

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Президент России Владимир Путин накануне вторжения в Украину угрожал экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом. Об этом бывший глава правительства Королевства рассказал в документальном фильме "Путин против Запада", премьера которого состоится вечером 30 января на телеканале ВВС 2.

Угрозы в адрес Бориса Джонсона прозвучали во время телефонного разговора, который состоялся за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину.

В ходе диалога экс-премьер-министр Королевства предупредил Владимира Путина о том, что большая война привет к ужесточению санкционной политики и увеличению контингента НАТО возле границ России.

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде. Весело… Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону, который у него был, и по виду отстраненности, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", — подчеркнул Борис Джонсон.

Бывший глава правительства отметил, что во время телефонного разговора Путин был чрезмерно фамильярен, но он подобные угрозы воспринял всерьез после того, как российские разведчики осуществили спецоперацию с отравлением в Солсбери. Отдельно Джонсон вспомнил звонок от президента Украины Владимира Зеленского ночью 24 февраля, когда ВС РФ начали полномасштабное вторжение. По словам британского политика, он предложил главе государства эвакуировать его в безопасное место, но услышал отказ.

"Зеленский очень, очень спокоен. Но, — говорит он мне, — вы знаете, они атакуют повсюду… Он не принимает мое предложение (об эвакуации в безопасное место — ред.). Он героически остался там, где был", — добавил Джонсон в документальном фильме.

Отметим, что на форуме в Давосе, который проходил с 16 по 20 января, Борис Джонсон комментировал возможность нанесения Россией ядерного удара. Экс-премьер-министр Великобритании поставил под сомнение подобный сценарий и заявил, что использование оружия массового поражения приведет к "полному экономическому криогенному параличу" в отношении самой РФ.

В конце 2022 года Борис Джонсон критиковал лидеров Евросоюза за их невнятную реакцию на вторжение ВС РФ в Украину.