В США планируют установить западные ракеты класса "воздух-воздух" на самолеты ВСУ, — СМИ

По словам журналистов, речь идет о ракетах средней дальности AIM-120. Однако есть трудности с интеграцией этих ракет с украинскими самолетами еще советского образца.

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Американские военные изучают, можно ли установить передовые западные ракеты класса "воздух-воздух" на украинские самолеты МИГ. Об этом 7 марта написало издание Politico со ссылкой на анонимные источники в Минобороны США.

Сообщается, что речь идет о ракетах средней дальности AIM-120, которые предназначены для запуска с западных истребителей, таких как F-16. Предполагается, что, если работа будет успешной, это будет первый раз, когда Соединенные Штаты предоставят украинской авиации возможность запускать ракеты класс "воздух-воздух".

Издание пишет, такая помощь может стать частью решения проблемы Украины в нехватке авиации. Так, Киев просит у Соединенных Штатов и других стран Запада современные истребители, чтобы использовать их для защиты от российской агрессии.

Журналисты напомнили, что Соединенные Штаты уже предоставили Украине ракеты класса "воздух-земля" AGM-88B. Их получилось адаптировать к самолетам МИГ и использовать против российских радаров и систем ПВО. Также Пентагон уже предоставил Украине системы для создания "умных бомб" JDAM, которые также запускаются с самолетов.

В материале сказано, что процесс интеграции ракет AIM-120 с самолетами МИГ сопряжен с определенными трудностями. Так, ракета должна быть не только физически установлена на самолет, то и взаимодействовать с его радаром. Перед запуском радар самолета должен указать ракете на цель и направлять ее до тех пор, пока она не окажется достаточно близко. Основная проблема в том, что американские и советские системы настолько разные, что ракета и самолет не могут "общаться" друг с другом.

По словам источников, именно эти проблемы сейчас решают американские специалисты.

Что такое ракета AIM-120

Ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

Отметим, что Институт изучения войны в своем отчете от 7 марта прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, российским войскам не хватает сил для наступления на Бахмут и прорыва позиций ВСУ. Эксперты предполагают, что украинские военные значительно укрепили позиции к западу от Бахмута, а потому полное окружение города маловероятно.

Днем ранее, 7 марта, в Белом доме рассказали, будут ли останавливать поддержку Украины. По словам представителя администрации президента Джона Кирби, вопреки большому географическому расстоянию, война в нашей стране затрагивает простых американцев.