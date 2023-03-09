Ракетная атака РФ по Украине: в УЗ сообщили о задержке поездов и изменениях в работе

Из-за массированной ракетной атаки произошла задержка поездов, а некоторые участки обесточены. Электрички в Киеве, в свою очередь, продолжают работать по графику.

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Сегодня, 9 марта, Россия нанесла очередной ракетный удар по объектам инфраструктуры. Из-за этого отдельные участки железной дороги обесточены, что стало причиной задержки поездов. Об этом сообщают в пресс-службе ПАО "Укрзаллізниця".

"В связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры, есть ряд обесточенных участков по стране, введены в эксплуатацию резервные тепловозы. Среди 98 рейсов укрзалізниці 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут", – говорится в сообщении.

Задерживаются следующие поезда:

№191/192 Краматорск Одесса +2:51

№7/8 Одесса Харьков +2:42

№91/92 Харьков Одесса +2:31

№53/54 Одесса Днепр +2:23

№29/30 Ужгород Киев +1:54

№7/8 Черновцы Киев +1:52

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38

№95/96 Рахов Киев +1:17

№23/24 Хелм Киев +1:14

№31/32 Перемышль Запорожья +1:11

№119/120 Львов Запорожье +0:55

№77/78 Одесса Ковель +0:51

№749/750 Киев Вена +0:40

№45/46 Харьков Ужгород +0:32

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30

Отмечается, что вокзалы работают в обычном режиме, но высадка-посадка пассажиров осуществляется через подземные переходы, где есть такая возможность. Пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опаздывают на утренние рейсы, в УЗ пообещали отправить к месту назначения следующими рейсами аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Электрички в Киеве работают по графику и имеют остановки около трех важных узлов с пересадкой на поезда дальнего сообщения: Киев-Пассажирский, Дарница и Святошино.

Напомним, что в ночь на 9 марта и утром ВС РФ совершили массированную воздушную атаку по территории Украины. Взрывы раздались в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской и Кировоградской областях. Сообщается о работе ПВО в нескольких регионах. В отдельных областях тревога длится более пяти часов.

США считают, что ВСУ начнут наступление в ближайшие 6-8 недель, когда погода потеплеет, а украинские силы закончат отработку тактики общевойсковых маневров в Германии.

ВС РФ 8 марта обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Удар пришелся в здание управления заводоуправления коксохимического завода.