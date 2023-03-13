Річниця опору загарбникам: у Херсоні пройшла акція з українськими стягами (фото, відео)

13 березня 2022 року тисячі містян зібралися на площі Свободи з синьо-жовтими прапорами. Цьогоріч начальник херсонської МВА Роман Мрочко повторив акцію зі своїми заступниками.

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Рівно рік тому на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі місцевих, готових чинити опір окупантам. Начальник херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко символічно відзначив річницю спротиву з колегами, вийшовши з українськими стягами у центр міста. Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА.

"Понад рік тому загарбники окупували Херсон та намагалися підкорити собі місцевих жителів. Попри окупацію ворожими військами, херсонці з перших днів щодня масово виходили на мітинги та чинили опір. Саме 13 березня тисячі людей зібралися на площі та пройшлися центром міста із синьо-жовтими прапорами", — розповіли у пресслужбі.

13 березня вже 2023 року на площі Свободи у Херсоні знову майоріли українські прапори. Начальник Херсонської МВА разом із заступниками вийшов у центр міста зі стягами. Посадовці згадали події, що розгорталися на площі торік.

Акція на площі Свободи у Херсоні, 13 березня 2023 року Фото: Херсонська міська рада Акція на площі Свободи у Херсоні, 13 березня 2023 року Фото: Херсонська міська рада Акція на площі Свободи у Херсоні, 13 березня 2023 року Фото: Херсонська міська рада

"Вся Україна почула тоді від наших людей нескорене: "Слава Україні"! Дякую всім жителям міста за те, що ви тоді зробили, за те що ви робите зараз. За вашу стійкість і мужність. За вашу віру у перемогу! Ворог пішов з Херсона. Ми всі знаємо, що вже найближчим часом херсонська область та місто обов’язково будуть об’єднані", — заявив Роман Мрочко.

Також чиновник подякував вчителям, що зібрали та підписали прапори для акції.

Керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський також прокоментував акцію. Він згадав пережиті херсонцями німецьку та російську окупації та назвав його "місцем незламності". Посадовець заявив, що у серцях місцевих мешканців була і буде Україна.

Відео Юрія Соболевського з акції херсонців

"Ціль українців — захист власного дому та перемога над ворогом", — написав Соболевський.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про введення посиленої комендантської години в регіоні. З 13 до 17 березня не можна буде виходити зі своїх осель з 17:00 до 6:30. За словами очільника ОВА, це рішення пов’язане з ризиком проникнення ворожих ДРГ.

Раніше, 10 березня, пресслужба поліції Херсонщини повідомила, що в області знайшли могилу закатованого місцевого мешканця. 63-річного чоловіка, за версією слідства, закатували наприкінці вересня минулого року. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.