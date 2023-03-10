Закатували російські військові: поліція Херсонщини виявила могилу місцевого мешканця

Закатованим, як інформують поліцейські, виявився 63-річний місцевий мешканець. В цілому, впродовж минулої доби було розпочато 48 кримінальних проваджень за злочинами, які скоїли російські військовослужбовці.

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Поліціянти Херсонської області в ході проведення стабілізаційних заходів у селі Брускинське Великоолександрівської громади знайшли на місцевому цвинтарі поховання чоловіка. Попередньо встановлено, що його закатували окупанти. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередніми даними правоохоронців, 63-річного місцевого мешканця закатували російські військові наприкінці вересня 2022 року. Тоді населений пункт був окупований ЗС РФ. За встановленими фактами поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки масованого ракетного обстрілу ЗС РФ 9 березня

Також поліціянти фіксують наслідки масованої атаки загарбників, що була здійснена 9 березня. Росія вдарила по Бериславському та Херсонському районам з танків, мінометів, РСЗВ, артилерії та безпілотників. Пресслужба інформує, що дрони скидали вибухівку на житлові будинки громад.

"Пошкоджено багатоповерхівки та адміністративні будівлі, торгові кіоски, аптеки, магазини, дорожнє полотно та газові труби, снаряд розірвався біля об’єкта критичної інфраструктури", — розповіли в поліції.

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсонщини у селі Велетенське мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав 13-річний хлопчик. У Корабельного районі Херсону внаслідок ворожохї атаки загинуло четверо цивільних, що перебували на зупинці, в крамниці та на подвір’ях своїх будинків. Також повідомляється про поранених: місцеві отримали мінно-вибухові травми.

Наслідки обстрілу Херсонщини 9 березня Фото: Поліція Херсонської області Наслідки обстрілу Херсонщини 9 березня Фото: Поліція Херсонської області Наслідки обстрілу Херсонщини 9 березня Фото: Поліція Херсонської області Наслідки обстрілу Херсонщини 9 березня Фото: Поліція Херсонської області

"Під час надання допомоги постраждалим, огляду місця трагедії й фіксації наслідків атаки, російські військові знов здійснили обстріл по екстреним службам. Поранених немає, але отримав пошкодження службовий автомобіль поліції", — розповіли у пресслужбі.

9 березня слідчими було відкрито 48 кримінальних проваджень за воєнні злочини, скоєні російськими армійцями. Також поліціянти отримали повідомлення з тимчасово окупованої Верхньорогачицької громади, що ЗС РФ заволоділи машинами екстрених служб.

Нагадаємо, 9 березня снаряд ЗС РФ влучив у зупинку громадського транспорту в Херсоні. На місці загинуло двоє людей. Ще одна жінка загинула у магазині, куди потрапили уламки боєприпасу.

Сьогодні, 10 березня, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що для масованого ракетного обстрілу України 9 березня РФ використала місячний запас озброєння. Він заявив, що загарбники накопичували сили для удару.