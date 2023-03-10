Пытали российские военные: полиция Херсонщины обнаружила могилу местного жителя

Замученным пытками, как информируют полицейские, оказался 63-летний местный житель. В целом, за прошедшие сутки было начато 48 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военнослужащими.

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Полицейские Херсонской области в ходе проведения стабилизационных мероприятий в селе Брускинское Великоалександровской общины обнаружили на местном кладбище захоронение мужчины. Предварительно установлено, что его пытали оккупанты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным правоохранителей, 63-летний местный житель был замучен российскими военными в конце сентября 2022 года. Тогда населенный пункт был оккупирован ВС РФ. По установленным фактам полиция открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Последствия массированного ракетного обстрела ВС РФ 9 марта

Также полицейские фиксируют последствия массированной атаки захватчиков, совершенной 9 марта. Россия ударила по Бериславскому и Херсонскому районам из танков, минометов, РСЗО, артиллерии и беспилотников. Прессслужба информирует, что дроны сбрасывали взрывчатку на жилые дома районов.

"Повреждены многоэтажки и административные здания, торговые киоски, аптеки, магазины, дорожное полотно и газовые трубы, снаряд разорвался возле объекта критической инфраструктуры", — рассказали в полиции.

В результате артиллерийского обстрела Херсонщины в селе Велетенское минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 13-летний мальчик. В Корабельном районе Херсона в результате вражеской атаки погибли четверо гражданских, находившихся на остановке, в магазине и во дворах своих домов. Также сообщается о раненых: местные получили минно-взрывные травмы.

Последствия обстрела Херсона 9 марта Фото: Полиция Херсонской области Последствия обстрела Херсона 9 марта Фото: Полиция Херсонской области Последствия обстрела Херсона 9 марта Фото: Полиция Херсонской области Последствия обстрела Херсона 9 марта Фото: Полиция Херсонской области

"Во время оказания помощи пострадавшим, осмотра места трагедии и фиксации последствий атаки, российские военные вновь произвели обстрел по экстренным службам. Раненых нет, но получил повреждение служебный автомобиль полиции", — рассказали в пресс-службе.

9 марта следователями было открыто 48 уголовных производств за военные преступления, совершенные российскими армейцами. Также полицейские получили сообщения из временно оккупированной Верхнерогачицкой общины, что ВС РФ завладели машинами экстренных служб.

Напомним, 9 марта снаряд ВС РФ попал в остановку общественного транспорта в Херсоне. На месте погибли два человека. Еще одна женщина погибла в магазине, куда попали обломки боеприпаса.

Сегодня, 10 марта, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что для массированного ракетного обстрела Украины 9 марта РФ использовала месячный запас вооружения. Он заявил, что захватчики накапливали силы для удара.