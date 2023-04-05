В Николаевской области мужчина требовал у владельцев магазина снять флаг, — соцсети (видео)

Неизвестный на кадрах утверждал, что флаги должны висеть только у входа в государственные учреждения. Предприниматели категорически отказались снимать символ Украины, который мужчина назвал позором.

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Вчера, 4 апреля, в Николаевской области мужчина требовал от предпринимателей снять с лавки государственный флаг. По его мнению, символ может украшать только государственные ведомства. Об этом известно из видео, опубликованного в соцсетях.

"Ты его заработал, что ты его повесил? Это что, государственное учреждение?" – спросил владельца магазина неизвестный.

Предприниматели категорично заявили, что снимать флаг не будут. На их аргумент, что государственный флаг вешают на автомобили, мужчина сказал о неуместности таких сравнений.

"Повесь себе на доме", — предложил автору видео неизвестный.

В комментариях украинцы возмутились предложению снять флаг. К моменту публикации материала видео набрало почти 48 тысяч просмотров.

Уже сегодня, 5 апреля, в соцсетях опубликовали кадры камер видеонаблюдения внутри магазина. Фокус предупреждает, что герои видео используют нецензурную лексику. Из него понятно, что стычка началась в помещении и продолжалась на улице.

"Сними и не позорься", — заявил там мужчина.

Требование снять флаг он назвал "своим мнением".

В местном телеграмм-канале сообщили, что скандал произошел в селе Прибужье Николаевской области.

К моменту публикации материала в Национальной полиции не отреагировали на инцидент.

Напомним, сегодня журналисты сообщили о скандале в Черновицкой области. В селе Зубровка священники УПЦ МП не пускали гроб с телом защитника Украины в храм. Местные рассказали, что такое произошло в храме уже в третий раз.

Также 5 апреля стали известны детали исчезновения Олега Винника. По словам его друга Юрия Горбунова, артист не берет трубку. Телеведущий заявил, что не знает, где находится Винник.