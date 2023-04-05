В Николаевской области мужчина требовал у владельцев магазина снять флаг, — соцсети (видео)
Неизвестный на кадрах утверждал, что флаги должны висеть только у входа в государственные учреждения. Предприниматели категорически отказались снимать символ Украины, который мужчина назвал позором.
Вчера, 4 апреля, в Николаевской области мужчина требовал от предпринимателей снять с лавки государственный флаг. По его мнению, символ может украшать только государственные ведомства. Об этом известно из видео, опубликованного в соцсетях.
"Ты его заработал, что ты его повесил? Это что, государственное учреждение?" – спросил владельца магазина неизвестный.
Предприниматели категорично заявили, что снимать флаг не будут. На их аргумент, что государственный флаг вешают на автомобили, мужчина сказал о неуместности таких сравнений.
"Повесь себе на доме", — предложил автору видео неизвестный.
В комментариях украинцы возмутились предложению снять флаг. К моменту публикации материала видео набрало почти 48 тысяч просмотров.
Уже сегодня, 5 апреля, в соцсетях опубликовали кадры камер видеонаблюдения внутри магазина. Фокус предупреждает, что герои видео используют нецензурную лексику. Из него понятно, что стычка началась в помещении и продолжалась на улице.
"Сними и не позорься", — заявил там мужчина.
Требование снять флаг он назвал "своим мнением".
В местном телеграмм-канале сообщили, что скандал произошел в селе Прибужье Николаевской области.
К моменту публикации материала в Национальной полиции не отреагировали на инцидент.
Напомним, сегодня журналисты сообщили о скандале в Черновицкой области. В селе Зубровка священники УПЦ МП не пускали гроб с телом защитника Украины в храм. Местные рассказали, что такое произошло в храме уже в третий раз.
Также 5 апреля стали известны детали исчезновения Олега Винника. По словам его друга Юрия Горбунова, артист не берет трубку. Телеведущий заявил, что не знает, где находится Винник.