У Миколаївській області чоловік вимагав у власників крамниці зняти стяг, — соцмережі (відео)

Невідомий на кадрах стверджував, що прапори мають висіти тільки на вході у державні установи. Підприємці категорично відмовились знімати символ України, який чоловік назвав ганьбою.

Related video

Вчора, 4 квітня, у Миколаївській області чоловік вимагав від підприємців зняти з крамниці державний прапор. На його думку, символ може прикрашати тільки державні установи. Про це відомо з відео, опублікованого у соцмережах.

"Ти його заробив, що ти його повісив? Це що, державна установа?" — запитав власника магазину невідомий.

Підприємці категорично заявили, що знімати стяг не будуть. На їхній аргумент, що державний прапор вішають на автівки, чоловік сказав про недоречність таких порівнянь.

"Повісь собі на будинку", — запропонував авторці відео невідомий.

У коментарях українці обурились пропозиції зняти прапор. На момент публікації матеріалу відео набрало майже 48 тисяч переглядів.

Вже сьогодні, 5 квітня, у соцмережах опублікували кадри з камер відеоспостереження всередині магазину. Фокус попереджає, що герої відео використовують нецензурну лексику. З нього зрозуміло, що сутичка почалася в приміщенні та продовжувалася на вулиці.

"Зніми й не ганьбися", — заявив там чоловік.

Вимогу зняти стяг він назвав "своєю думкою".

У місцевому телеграм-каналі повідомили, що скандал відбувся у селі Прибужжя Миколаївської області.

На момент публікації матеріалу у Національній поліції не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, сьогодні журналісти повідомили про скандал у Чернівецькій області. В селі Зубрівка священники УПЦ МП не пускали труну з тілом захисника України до храму. Місцеві розповіли, що таке трапилося в храмі вже втретє.

Також 5 квітня стали відомі деталі зникнення Олега Винника. За словами його друга Юрія Горбунова, артист не бере трубку. Телеведучий заявив, що не знає, де нині знаходиться Винник.