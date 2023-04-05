Виламали двері і вигнали священника з храму: на Буковині на похороні бійця ЗСУ стався скандал (відео)

Мати загиблого Героя зі сльозами благала дати поховати її сина по-людськи і пустити труну з тілом до храму. Через це люди обурилися і вирішили зайти всередину силоміць.

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У Чернівецькій області в селі Задубрівка стався скандал через те, що священники єдиного в селі храму, який належить УПЦ МП, не пускали труну з тілом загиблого на війні бійцем ЗСУ, 28-річним місцевим жителем Іваном Назарієм. Присутні виламали двері до храму. Про це повідомляє "Суспільне".

"Віряни ПЦУ у селі Задубрівка Чернівецької області зайшли до храму після сутички з УПЦ МП. Мама загиблого військового просила священника дозволити занести труну до храму. Представники ПЦУ, після того, як це не дали зробити, зайшли в храм силою", — йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилося відео, як мати загиблого Івана Назарія, плачучи, просить пустити труну з тілом її сина усередину, щоб відспівати його по-людськи. Жінка розповіла, що за життя її син ходив до цього храму.

Ситуація обурила присутніх, тож люди вирішили зайти до церкви силоміць, а священника вигнали на вулицю.

Місцеві жителі повідомляють, що в цьому храмі це вже третій такий випадок, коли труну з тілом полеглого українського захисника не пускають до храму.

4 квітня, голова Хмельницької облради Віолета Лабазюк провела пленарне засідання позачергової сесії. На ньому депутати одностайно підтримали заборону УПЦ МП на території регіону. Таке рішення пов’язане з інцидентом у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП, де побили захисника України.

У Хмельницькому 4 квітня депутати одноголосно заборонили УПЦ МП користуватися 13 земельними ділянками у місті. Право користування цими ділянками припинили.