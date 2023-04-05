Выломали двери и выгнали священника из храма: на Буковине на похоронах бойца ВСУ произошел скандал (видео)

Мать погибшего Героя со слезами умоляла дать похоронить ее сына по-человечески и пустить гроб с телом в храм. Поэтому люди возмутились и решили зайти внутрь насильно.

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В Черновицкой области в селе Задубровка произошел скандал из-за того, что священники единственного в селе храма, принадлежащего УПЦ МП, не пускали гроб с телом погибшего на войне бойцом ВСУ, 28-летним местным жителем Иваном Назарием. Собравшиеся выломали дверь в храм. Об этом сообщает "Суспільне".

"Верующие ПЦУ в селе Задубровка Черновицкой области зашли в храм после стычки с УПЦ МП. Мама погибшего военного просила священника разрешить занести гроб в храм. Представители ПЦУ, после того, как этого не дали сделать, зашли в храм силой", — говорится в сообщении. .

В сети появилось видео, как мать погибшего Ивана Назария, плача, просит пустить гроб с телом ее сына внутрь, чтобы отпеть его по-человечески. Женщина рассказала, что при жизни ее сын ходил в этот храм.

Ситуация возмутила присутствующих, поэтому люди решили зайти в церковь насильно, а священника выгнали на улицу.

Местные жители сообщают, что в этом храме это уже третий случай, когда гроб с телом павшего украинского защитника не пускают в храм.

4 апреля председатель Хмельницкого облсовета Виолета Лабазюк провела пленарное заседание внеочередной сессии. На нем депутаты единогласно поддержали запрет УПЦ МП на территории региона. Такое решение связано с инцидентом в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП, где был избит защитник Украины.

В Хмельницком 4 апреля депутаты единогласно запретили УПЦ МП пользоваться 13 земельными участками в городе. Право пользования этими участками было прекращено.