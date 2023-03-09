Под крик "Ура!": в Болгарии политик сбросил с балкона флаг Украины (видео)

Кандидат в депутаты Атанас Стефанов заявил, что снял сине-желтый флаг в знак протеста против "попытки втянуть Болгарию в катастрофическую войну". Также он назвал украинцев "фашистами".

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В столице Болгарии Софии кандидат в народные депутаты Атанас Стефанов снял флаг Украины со здания столичного муниципалитета и выбросил его с балкона под крик "Ура!". Соответствующее видео было опубликовано на странице болгарской политической партии "Мир" в Facebook.

На видео можно увидеть, как Стефанов держит в руках украинский флаг, говоря при этом: "Вон из Болгарии фашистские украинцы".

"Мы сняли фашистский флаг, которому там наверху не место. Его там давно не было. Смерть фашизму, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост", — добавил политик, спустившись вниз.

Атанас Стефанов выбросил флаг Украины

В подписи к публикации говорится, что Атанас Стефанов выступает против вывешивания на административных зданиях иных флагов, кроме болгарского. Он также заявил, что его действия являются протестом против якобы преднамеренного разделения граждан Болгарии.

По мнению Стефанова, призывы к определению четкой позиции касательно вооруженного конфликта между Россией Украиной являются попытками втянуть его страну в войну. Политик заявил, что Болгария должна быть "зоной мира".

Напомним, что по данным СМИ, несмотря на публичную позицию не предоставлять Украине военную помощь, Болгария тайно снабжала ВСУ оружием в начале полномасштабного вторжения ВС РФ.

Всего за последние 2 года Болгария передала Украине вооружения и боеприпасов на 1 миллиард долларов. По словам журналистов, поставки совершались через третьи страны.

Мы также писали о том, что 9 января суд Болгарии открыл дело по требованию 50 депутатов от партии "Возрождение" и Болгарской социалистической партии депутатов о признании неконституционными решения Народного собрания о военной поддержке Украины.