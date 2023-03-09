Під крик "Ура!": у Болгарії політик скинув із балкона прапор України (відео)

Кандидат у депутати Атанас Стефанов заявив, що зняв синьо-жовтий прапор на знак протесту проти "спроби втягнути Болгарію у катастрофічну війну". Також він назвав українців "фашистами".

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У столиці Болгарії Софії кандидат у народні депутати Атанас Стефанов зняв прапор України з будівлі столичного муніципалітету та викинув його з балкона під крик "Ура!". Відповідне відео було опубліковано на сторінці болгарської політичної партії "Мир" у Facebook.

На відео можна побачити, як Стефанов тримає в руках український прапор, говорячи: "Геть із Болгарії фашистські українці".

"Ми зняли фашистський прапор, якому там нагорі не місце. Його там давно не було. Смерть фашизму, ми не узаконюватимемо фашистів і Голокост", — додав політик, спустившись униз.

Атанас Стефанов викинув прапор України

У підписі до публікації йдеться, що Атанас Стефанов виступає проти вивішування на адміністративних будинках інших прапорів, крім болгарського. Він також заявив, що його дії є протестом проти нібито навмисного поділу громадян Болгарії.

На думку Стефанова, заклики до визначення чіткої позиції щодо збройного конфлікту між Росією та Україною є спробами втягнути його країну у війну. Політик заявив, що Болгарія має бути "зоною миру".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, незважаючи на публічну позицію не надавати Україні військову допомогу, Болгарія таємно постачала ЗСУ зброєю на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Усього за останні 2 роки Болгарія передала Україні озброєння і боєприпасів на 1 мільярд доларів. За словами журналістів, постачання здійснювалося через треті країни.

Ми також писали про те, що 9 січня суд Болгарії відкрив справу на вимогу 50 депутатів від партії "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії депутатів про визнання неконституційними рішення Народних зборів про військову підтримку України.