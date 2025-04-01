С 1 апреля некоторые категории населения теряют бронирование от мобилизации: детали от Минэкономики

С 1 апреля утратят силу все бронирования, которые были оформлены по старым правилам. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля", — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Какие изменения ожидаются с 1 апреля:

завершается срок действия бронирований, которые оформлены по старой системе;

восстанавливается стандартный режим рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий — 72 часа.

Бронирование будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. В случае необновления статуса его необходимо обновить по новой процедуре, а после подтверждения нового следует оформить бронирование работников повторно. В случае наличия у сотрудника активного бронирования, его необходимо сначала аннулировать.

"Напоминаем, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно", — добавили в ведомстве.

Напомним, что в период действия военного положения и мобилизации в Украине мужчин в возрасте до 25 лет не призывают на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины. Однако есть исключения, при которых даже молодые граждане могут быть мобилизованы в апреле.

Отметим, что 18 марта заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко анонсировала новые виды отсрочек от мобилизации, которые будут оформляться через приложение "Резерв+". Новые возможности станут доступны до 8 мая и помогут больным и гражданам с детьми.