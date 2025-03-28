В "Резерв+" появятся новые виды отсрочек: что изменится для больных и людей с детьми

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко анонсировала новые виды отсрочек от мобилизации, которые будут оформляться через приложение "Резерв+". Новые возможности станут доступны до 8 мая и помогут больным и гражданам с детьми. При этом им не придется носиться с бумагами и стоять в очередях, уточнила чиновница.

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Заявление Черногоренко относительно отсрочек от мобилизации через "Резерв+" появилось на странице Facebook.

Представительница Минобороны объяснила, что цель команды — внести все виды отсрочек в приложение. По ее словам, такая задача — это "процесс объемный и многоуровневый". 28 марта Черногоренко анонсировала новый функционал, которого осталось ждать чуть больше месяца.

Какие новые виды отсрочек от мобилизации появятся в "Резерв+" после 8 мая:

для военнообязанных, которые имеют статус временно непригодных (то есть люди с болезнями, требующими лечения) на срок от 6 до 12 месяцев. Чтобы оформить такую возможность, нужно иметь заключение военно-врачебных комиссий, уточняется в заметке.

для граждан, у которых другой супруг находится в армии (муж или жена) и при этом нужно ухаживать за детьми до 18 лет.

Черногоренко заявила, что команда разработчиков "набирает темп", чтобы новый функционал появлялся системно. Она пояснила, что нужно наладить доступ к реестрам, обмен данными, а также изучить путь оформления отсрочек.

"Понимаем, что это важно для людей. Не собирать бумажки, не стоять в очереди в ТЦК, не видеть перед собой закрытую дверь в необходимый кабинет", — написала она.

Отсрочка от мобилизации — детали

Отметим, в декабре 2024 года Фокус писал о трех видах отсрочки от мобилизации, которые появились в "Резерв+". Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что новые возможности доступны людям с инвалидностью, студентам и многодетным родителям. Отсрочка для человека с инвалидностью доступна в случае, если оформлены все необходимые бумаги и процедуры. Приложение отправляет запрос в реестр Пенсионного фонда, получает данные о начислении выплат и на этом основании обновляется статус в "Резерв+", добавила адвокат.

Между тем в феврале министр обороны Рустем Умеров перечислил доступные на тот момент возможности по продлению отсрочки онлайн. По словам главы ведомства, эта функция пока доступна лишь двум категориям, о которых рассказала Тарасенко, — для студентов (аспирантов) и для людей с инвалидностью. Также он отметил, что со временем появятся новые возможности для многодетных родителей

Напоминаем, 9 января "Судебно-юридическая" газета рассказала об условиях, при которых военкомат не признает информацию в приложении "Резерв+" и оштрафует человека. В марте юрист Анастасия Руденко напомнила, какие категории украинцев имеют право на отсрочку.