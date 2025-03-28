У "Резерв+" з'являться нові види відстрочок: що зміниться для хворих та людей з дітьми

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала нові види відстрочок від мобілізації, які оформлюватимуться через додаток "Резерв+". Нові можливості стануть доступні до 8 травня і допоможуть хворим та громадянам з дітьми. Водночас їм не доведеться носитись із паперами та стояти в чергах, уточнила посадовиця.

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Заява Черногоренко щодо відстрочок від мобілізації через "Резерв+" з'явилась на сторінці Facebook.

Представниця Міноборони пояснила, що мета команди — внести усі види відстрочок в застосунок. З її слів, таке завдання — це "процес об’ємний і багаторівневий". 28 березня Черногоренко анонсувала новий функціонал, якого лишилось чекати ледь більше місяця.

Які нові види відстрочок від мобілізації з'являться в "Резерв+" після 8 травня:

для військовозобов'язаних, які мають статус тимчасово непридатних (тобто люди з хворобами, які потребують лікування) на термін від 6 до 12 місяців. Щоб оформити таку можливість, потрібно мати висновок військово-лікарських комісій, уточнюється у дописі.

для громадян, у яких інший член подружжя перебуває у війську (чоловік чи дружина) і водночас потрібно доглядати за дітьми до 18 років.

Черногоренко заявила, що команда розробників "набирає темп", щоб новий функціонал з'являвся системно. Вона пояснила, що потрібно налагодити доступ до реєстрів, обмін даними, а також вивчити шлях оформлення відстрочок.

"Розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет", — написала вона.

Відстрочка від мобілізації — деталі

Зазначимо, в грудні 2024 року Фокус писав про три види відстрочки від мобілізації, які з'явились у "Резерв+". Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що нові можливості доступні людям з інвалідністю, студентам та багатодітним батькам. Відстрочка для людини з інвалідністю доступна у випадку, якщо оформлено усі необхідні папери та процедури. Додаток відправляє запит до реєстру Пенсійного фонду, отримує дані про нарахування виплат і на цій підставі оновлюється статус в "Резерв+", додала адвокатка.

Тим часом в лютому міністр оборони Рустем Умєров перелічив доступні на той момент можливості з продовження відстрочки онлайн. Зі слів глави відомства, ця функція поки доступна лише двом категоріям, про які розповіла Тарасенко, — студентам (аспірантам) та людям з інвалідністю. Також він зауважив, що з часом з'являться нові можливості для багатодітних батьків.

Нагадуємо, 9 січня "Судово-юридична" газета розповіла про умови, за яких військкомат не визнає інформацію у додатку "Резерв+" та оштрафує людину. У березні юристка Анастасія Руденко нагадала, які категорії українців мають право на відстрочку.