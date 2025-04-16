"Прилет" дрона по бригаде ВС РФ в городе Шуя: появилось видео удара, снятое изнутри казармы

В сети распространились кадры, как утверждается, удара дронов по казарме 112-й ракетной бригады вооруженных сил РФ в городе Шуя Ивановской области России 16 апреля.

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Видео "прилета" по военному расположению в Шуе опубликовано в местном Telegram-канале "Иваново.Происшествия". По словам администраторов канала, эти материалы им прислали читатели.

Отмечается, что на кадрах зафиксированы моменты атаки беспилотников на казарму. Видео снимают военнослужащие, которые во время обстрела оставались внутри. От ударной волны в здании вылетают окна и падает мебель, а российские солдаты с нецензурной бранью начинают суетиться в коридорах.

Также канал показал фотографии, как утверждают подписчики, сделанные после удара по казарме в Шуе.

Местные паблики распространяют фотографии последствий атаки на казарму в Шуе Фото: Telegram / Иваново.Происшествия

На них можно увидеть выбитые окна, обугленные стены и разбросанные по территории обломки.

В сети показывают последствия атаки БПЛА на казарму в городе Шуя Фото: Telegram / Иваново.Происшествия

Официальных сообщений о поражении военного объекта в городе Шуя на момент публикации материала не было.

Удар по городу Шуя в Ивановской области РФ: что известно

Российские медиа 16 апреля сообщили об атаке неизвестных БПЛА на расположение 112-й бригады ракетных войск ВС РФ в районе Южный городок города Шуя Ивановской области. Также российские журналисты отметили, что эта бригада использует оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", которыми был нанесен удар по Сумах на Вербное воскресенье 13 апреля.

Расследователи сообщества "evocation.info" по данным спутниковых снимков установили, что неизвестные БПЛА в городе Шуя в РФ попали по штабу 112-й ракетной бригады России, которая обстреляла Сумы баллистическими ракетами. Расследователи Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ исследовали кадры атаки и определили, что под удар попали по меньшей мере 3 здания расположения, в частности главный штаб и учебный корпус.

OSINT-аналитики сообщества "Око Гора" на основании заявлений росСМИ о том, что Шую атаковал БПЛА Ан-196 "Лютый" с 60 кг взрывчатого вещества, вычислили вес боевой части дрона. Согласно формуле, он был увеличен на 20%.