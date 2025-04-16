До 80% дронів ламаються під час виконання бойових задач, — Defense Express

Дрони не можуть повноцінно замінити артилерію на фронті, а високий показник ураження ними вказує лише на відсутність боєприпасів у Сил оборони.

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Про це в коментарі "Еспресо" сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Високий показник ураження дронами на фронті виникає лише тому, що нам не вистачає снарядів. У росіян така ж сама ситуація. Навіть попри те, що в них стратегічне посилення снарядами з КНДР, вони вимушені покладатись на дрони, оскільки їй все одно не вистачає боєприпасів", — сказав він.

Експерт зауважив, що якби Україна мала достатньо снарядів, то дрони не мали б такого великого значення. Вони дешевші від снарядів, але з ними бувають проблеми.

"Понад 60-80% дронів на лінії фронту ламаються під час виконання бойових задач. Те, що можна кількома снарядами зробити за кілька хвилин, дронами потрібно буде робити щонайменше пів доби", — пояснив Киричевський.

Він наголосив, що попри високу вартість ефективність ураження снарядами на відміну від дронів буде завжди вищою.

"Відповідно виникає питання про те, що купувати вигідніше — 1 снаряд за $3000, хоча фактична ціна його сьогодні становить вже $8000, чи витрачатись на дрони, які постійно ламаються у процесі. І ще одне. Європейці роблять снаряди самостійно, а от щодо дронів, то ми залежні від Китаю", — підсумував він.

Нагадаємо, що в РФ вище військово-морське училище імені адмірала Ушакова працює над проєктом безекіпажного катера "Марлін". Це компактний морський дрон-камікадзе з дистанційним управлінням, який протистоятиме безпілотним надводним засобам противника.

Також в Україні показали новий надводний безпілотник "Алігатор-9", який може використовуватися як материнський корабель для дронів-камікадзе.