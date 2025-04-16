У РФ розробляють морський безпілотник "Марлін": що відомо про апарат (фото)

Російське Балтійське вище військово-морське училище імені адмірала Ушакова працює над проєктом безекіпажного катера (БЕК) під назвою "Марлін". Це компактний морський дрон-камікадзе з дистанційним управлінням, який протистоятиме безпілотним надводним засобам противника, десантним кораблям і морським мінам.

Related video

Про це повідомив російський сайт "Военное обозрение", надавши попередню інформацію про можливості надводного дрона.

Катер випускається у двох варіантах — річковому і морському. Перший несе заряд вибухівки масою 1,5 кг, другий — 2 кг. Невеликі габарити дають змогу розміщувати кілька апаратів на одному кораблі, забезпечуючи можливість масового застосування і побудови ударних роїв.

При цьому, за інформацією розробників, "Марлін" можна використовувати повторно, а його собівартість, як заявляють, робить його економічно вигідною альтернативою більш дорогим системам озброєння.

Управління катером здійснюється за аналогією з FPV-дронами, за допомогою відеосигналу в реальному часі від бортової камери. Це нібито забезпечує високу точність наведення на ціль і робить "Марлін" придатним як для атакуючих, так і для інженерних завдань, таких як розчищення мінних полів.

Графічна інформація про БЕК "Марлін" Фото: Известия

Точні характеристики нового БЕК сьогодні невідомі. Також у відкритому доступі відсутнє зображення апарату.

В огляді Army Recognition зазначається, що російський дрон може бути ефективним проти більших безпілотних апаратів, які перебувають на озброєнні українських морських сил.

"Поява "Марлін" збігається зі зростанням використання безпілотних платформ у тривалому конфлікті в Україні, де як російські, так і українські сили використовують БЕКи у своїх операціях", — пишуть аналітики.

У відповідь ВМФ Росії впровадив програму протидії безпілотникам, що охоплює навчання екіпажів методам боротьби з повітряними та морськими дронами, зокрема з використанням великокаліберної зброї, систем нічного бачення і спеціалізованої зброї.

Презентація "Марліна" доповнює серію інших розробок у галузі морських дронів. Зокрема, розпочато виробництво важчих катерів "Візир" з елементами ШІ та вантажопідйомністю до 20 кг. Ці апарати призначені як для розвідки й транспортування, так і для завдавання ударів.

Російський морський безпілотник "Визир" Фото: topwar.ru

Нагадаємо, в Україні показали новий надводний безпілотник "Алігатор-9", який може використовуватися як материнський корабель для дронів-камікадзе, радіоелектронної боротьби та перевезення вантажів.