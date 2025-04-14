Може нести 9-10 торпед: в мережі показали новий український дрон МБЕК "Алігатор-9" (відео)

В Україні показали новий дрон, який може використовуватися як материнський корабель для дронів-камікадзе, радіоелектронної боротьби та перевезення вантажів.

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Кадри з новим безпілотником було опубліковано в офіційному відео Сил безпілотних систем.

Новий український морський протикорабельний БЕК "Алігатор-9" може використовуватися як материнський корабель для дронів-камікадзе, радіоелектронної боротьби та перевезення вантажів.

Зокрема, на його платформі можуть розмістити інсталяцію лазерного комплексу "Тризуб 90" або такі дрони, як "Алігатор 5 ToD", які виконують функції дронів-камікадзе або торпед.

Таких камікадзе-торпед "Алігатор-9" може нести від 6 до 10 одиниць, що дає змогу боротися з малими надводними кораблями противника. Серед інших варіантів — конфігурація для радіоелектронної боротьби. У ній морський БПА виконує роль носія від 3 до 5 дронів "Алігатор 5 EW" і забезпечує прорив завдяки використанню засобів РЕБ та РЕР. Також він може здійснювати розмінування й навігаційне забезпечення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тепер "король фронту" — дрон на оптоволокні. Протидіяти цій зброї поки що неможливо, сіра зона збільшилася, тактика підкоригувалася.

Також повідомлялося, що вже незабаром бійці Збройних сил України отримають нового наземного робота, оснащеного кулеметом. Міністерство оборони допустило його до експлуатації. Раніше Міноборони України допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс українського виробництва "Змій логістичний".