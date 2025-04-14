Может нести 9-10 торпед: в сети показали новый украинский дрон МБЭК "Аллигатор-9" (видео)

В Украине показали новый дрон, который может использоваться как материнский корабль для дронов-камикадзе, радиоэлектронной борьбы и перевозки грузов.

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Кадры с новым беспилотником были опубликованы в официальном видео Сил беспилотных систем.

Новый украинский морской противокорабельный БЭК "Аллигатор-9" может использоваться как материнский корабль для дронов-камикадзе, радиоэлектронной борьбы и перевозки грузов.

В частности, на его платформе могут разместить инсталляцию лазерного комплекса "Тризуб 90" или такие дроны, как "Аллигатор 5 ToD", которые выполняют функции дронов-камикадзе или торпед.

Таких камикадзе-торпед "Аллигатор-9" может нести от 6 до 10 единиц, что позволяет бороться с малыми надводными кораблями противника. Среди других вариантов — конфигурация для радиоэлектронной борьбы. В ней морской БПА выполняет роль носителя от 3 до 5 дронов "Аллигатор 5 EW" и обеспечивает прорыв благодаря использованию средств РЭБ и РЭБ. Также он может осуществлять разминирование и навигационное обеспечение.

Напомним, что ранее сообщалось, что теперь"король фронта" — дрон на оптоволокне. Противодействовать этому оружию пока невозможно, серая зона увеличилась, тактика подкорректировалась.

Также сообщалось, что уже вскоре бойцы Вооруженных сил Украины получат нового наземного робота, оснащенного пулеметом. Министерство обороны допустило его к эксплуатации. Ранее Минобороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный наземный комплекс украинского производства "Змей логистический".