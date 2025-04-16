В РФ разрабатывают морской беспилотник "Марлин": что известно об аппарате (фото)

Российское Балтийское высшее военно-морское училище имени адмирала Ушакова работает над проектом безэкипажного катера (БЭК) под названием "Марлин". Это компактный морской дрон-камикадзе с дистанционным управлением, который будет противостоять беспилотным надводным средствам противника, десантным кораблям и морским минам.

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Об этом сообщил российский сайт "Военное обозрение", предоставив предварительную информацию о возможностях надводного дрона.

Катер выпускается в двух вариантах — речном и морском. Первый несет заряд взрывчатки массой 1,5 кг, второй — 2 кг. Небольшие габариты позволяют размещать несколько аппаратов на одном корабле, обеспечивая возможность массового применения и построения ударных роев.

При этом, по информации разработчиков, "Марлин" можно использовать повторно, а его себестоимость, как заявляется, делает его экономически выгодной альтернативой более дорогим системам вооружения.

Управление катером осуществляется по аналогии с FPV-дронами, с помощью видеосигнала в реальном времени от бортовой камеры. Это якобы обеспечивает высокую точность наведения на цель и делает "Марлин" пригодным как для атакующих, так и для инженерных задач, таких как расчистка минных полей.

Графическая информация о БЭК "Марлин" Фото: Известия

Точные характеристики нового БЭК на сегодняшний день неизвестны. Также в открытом доступе отсутствует изображение аппарата.

В обзоре Army Recognition отмечается, что российский дрон может быть эффективен против более крупных беспилотных аппаратов, которые находятся на вооружении украинских морских сил.

"Появление "Марлин" совпадает с ростом использования беспилотных платформ в продолжающемся конфликте в Украине, где как российские, так и украинские силы используют БЭКи в своих операциях", — пишут аналитики.

В ответ ВМФ России внедрил программу противодействия беспилотникам, включающую обучение экипажей методам борьбы с воздушными и морскими дронами, в том числе с использованием крупнокалиберного оружия, систем ночного видения и специализированного оружия.

Презентация "Марлина" дополняет серию других разработок в области морских дронов. В частности, начато производство более тяжелых катеров "Визир" с элементами ИИ и грузоподъемностью до 20 кг. Эти аппараты предназначены как для разведки и транспортировки, так и для нанесения ударов.

Российский морской беспилотник "Визир" Фото: topwar.ru

Напомним, в Украине показали новый надводный беспилотник "Аллигатор-9", который может использоваться как материнский корабль для дронов-камикадзе, радиоэлектронной борьбы и перевозки грузов.