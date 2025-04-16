До 80% дронов ломаются во время выполнения боевых задач, — Defense Express

Дроны не могут полноценно заменить артиллерию на фронте, а высокий показатель поражения ими указывает лишь на отсутствие боеприпасов у Сил обороны.

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Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Высокий показатель поражения дронами на фронте возникает лишь потому, что нам не хватает снарядов. У россиян такая же ситуация. Даже несмотря на то, что у них стратегическое усиление снарядами из КНДР, они вынуждены полагаться на дроны, поскольку им все равно не хватает боеприпасов", — сказал он.

Эксперт отметил, что если бы Украина имела достаточно снарядов, то дроны не имели бы такого большого значения. Они дешевле снарядов, но с ними бывают проблемы.

"Более 60-80% дронов на линии фронта ломаются во время выполнения боевых задач. То, что можно несколькими снарядами сделать за несколько минут, дронами нужно будет делать минимум полсуток", — пояснил Киричевский.

Он отметил, что несмотря на высокую стоимость эффективность поражения снарядами в отличие от дронов будет всегда выше.

"Соответственно возникает вопрос о том, что покупать выгоднее — 1 снаряд за $3000, хотя фактическая цена его сегодня составляет уже $8000, или тратиться на дроны, которые постоянно ломаются в процессе. И еще одно. Европейцы делают снаряды самостоятельно, а вот что касается дронов, то мы зависимы от Китая", — подытожил он.

Напомним, что в РФ высшее военно-морское училище имени адмирала Ушакова работает над проектом безэкипажного катера "Марлин". Это компактный морской дрон-камикадзе с дистанционным управлением, который будет противостоять беспилотным надводным средствам противника.

Также в Украине показали новый надводный беспилотник "Аллигатор-9", который может использоваться как материнский корабль для дронов-камикадзе.