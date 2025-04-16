"Великі втрати": розвідник анонсував нові удари після влучання по 448 бригаді ЗС РФ (відео)

Збройні сили України, завдавши удару по місцю дислокації 448 ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації, проводять планові роботи з винищення противника. Росіяни зазнали серйозних втрат, а попереду їх очікують нові атаки українських засобів ураження, розповів командир підрозділу розвідки Денис Ярославський. Боєць додав, що був знайомий артилеристом Сил оборони України, який, ймовірно, загинув в Сумах.

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Пояснення Ярославського пролунали під час трансляції каналу "Новини. Live" зранку 16 квітня.

Удар по 448 бригаді РФ - заява Чрославського див. з 15:15

Офіцер ЗСУ пояснив, що Україна поцілила по скупченню солдатів ЗС РФ, яке виявили завдяки серйозній розвідці. З його слів, це "планомірна відповідь" на воєнний злочин, який росіяни вчинили в Сумах, убивши майже 40 людей. Ярославський заявив, що незабаром будуть нові удари по російських військових об'єктах.

"Всі цілі планові є, всі цілі планові знищуються систематично. Це стратегічні задачі, які постійно моніторяться. Дійсно, було нанесено враження, яке задало російській армії на цій території великих втрат. І я знаю, що зараз ми готуємо планові аналогічні удари найближчим часом", — сказав розвідник.

Ярославський не назвав точну цифру втрат РФ після удару ЗСУ по 448 бригаді. Втім, військовий запевнив, що розвідка попрацювала якісно, давши точні координати.

"Знаю, що там в нас це було відмічено як дуже вдале враження, і розвідка, яка дала координати та про скупчення саме в цей час, відпрацювала на 100%. Я знаю, що це була дуже вдала операція за кількістю втрат ворога, але я не маю такої доказової інформації", — пролунало на відео.

Крім того, військовий підтвердив публікацію Бердичівської районної військової адміністрації, у якій говорилось про загибель полковника, командира артилерійської бригади Юрія Юли (допис видалили). Він пояснив, що знав цю людину, яка була гарним бійцем. Також розвідник пояснив, чому українська влада офіційно не підтверджувала втрати. На думку Ярославського, одна з причин — "резонанс" та скандальні заяви про нагородження, які прокотились у мережі.

Удар по 448 бригаді РФ — деталі

Зазначимо, 15 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про удар Сил оборони України по військовій частині 35535 в Курській області. Частина — пункт дислокації 448 ракетної бригади ЗС РФ. В/ч 35535 розміщується поруч з селом Клюква за 140 км від Сум.

Удар по 448 бригаді РФ - дислокація в/ч 35535 під Курськом Фото: DeepState

ГУР Міноборони ще у 2022 році написало, що 448 бригада озброєна оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" й тактичними комплексами "Точка-У", якими росіяни б'ють по українцях. І саме цей підрозділ, разом зі 112 бригадою ЗС РФ, відповідальний за удар по Сумах, запевнила розвідка. Командування заявило, що ворог вдарив по Сумах двома ракетами "Іскандер-М"/KN-23: одну запустили від н.п. Лєженькі (Курська область, 180 км до Сум), другу — від н.п. Ліскі (Воронецька область). У дописі Генштабу чітко вказано, що події 15 квітня — це "помста за Суми".

Нагадуємо, 16 квітня росіяни почали скаржитись на повітряну атаку дронів на місце дислокації 112 ракетної бригади ЗС РФ в місті Шуя Іванівській області. OSINT-аналітики встановили точні координати влучання по військовому об'єкту РФ в Шуї.