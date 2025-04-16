"Большие потери": разведчик анонсировал новые удары после попадания по 448 бригаде ВС РФ (видео)

Вооруженные силы Украины, нанеся удар по месту дислокации 448 ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации, проводят плановые работы по истреблению противника. Россияне понесли серьезные потери, а впереди их ожидают новые атаки украинских средств поражения, рассказал командир подразделения разведки Денис Ярославский. Боец добавил, что был знаком артиллеристом Сил обороны Украины, который, вероятно, погиб в Сумах.

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Объяснения Ярославского прозвучали во время трансляции канала "Новости. Live" утром 16 апреля.

Удар по 448 бригаде РФ — заявление Чрославского см. с 15:15

Офицер ВСУ объяснил, что Украина попала по скоплению солдат ВС РФ, которое обнаружили благодаря серьезной разведке. По его словам, это "планомерный ответ" на военное преступление, которое россияне совершили в Сумах, убив почти 40 человек. Ярославский заявил, что вскоре будут новые удары по российским военным объектам.

"Все цели плановые есть, все цели плановые уничтожаются систематически. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся. Действительно, было нанесено впечатление, которое задало российской армии на этой территории большие потери. И я знаю, что сейчас мы готовим плановые аналогичные удары в ближайшее время", — сказал разведчик.

Ярославский не назвал точную цифру потерь РФ после удара ВСУ по 448 бригаде. Впрочем, военный заверил, что разведка поработала качественно, дав точные координаты.

"Знаю, что там у нас это было отмечено как очень удачное впечатление, и разведка, которая дала координаты и о скоплении именно в это время, отработала на 100%. Я знаю, что это была очень удачная операция по количеству потерь врага, но я не имею такой доказательной информации", — прозвучало на видео.

Кроме того, военный подтвердил публикацию Бердичевской районной военной администрации, в которой говорилось о гибели полковника, командира артиллерийской бригады Юрия Юлы (сообщение удалили). Он пояснил, что знал этого человека, который был хорошим бойцом. Также разведчик объяснил, почему украинская власть официально не подтверждала потери. По мнению Ярославского, одна из причин — "резонанс" и скандальные заявления о награждении, которые прокатились в сети.

Удар по 448 бригаде РФ — детали

Отметим, 15 апреля Генштаб ВСУ сообщил об ударе Сил обороны Украины по воинской части 35535 в Курской области. Часть — пункт дислокации 448 ракетной бригады ВС РФ. В/ч 35535 размещается рядом с селом Клюква в 140 км от Сум.

Удар по 448 бригаде РФ — дислокация в/ч 35535 под Курском Фото: DeepState

ГУР Минобороны еще в 2022 году написало, что 448 бригада вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и тактическими комплексами "Точка-У", которыми россияне бьют по украинцам. И именно это подразделение, вместе со 112 бригадой ВС РФ, ответственный за удар по Сумах, заверила разведка. Командование заявило, что враг ударил по Сумах двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23: одну запустили от н.п. Леженьки (Курская область, 180 км до Сум), вторую — от н.п. Лиски (Воронецкая область). В заметке Генштаба четко указано, что события 15 апреля — это "месть за Сумы".

Напоминаем, 16 апреля россияне начали жаловаться на воздушную атаку дронов на место дислокации 112 ракетной бригады ВС РФ в городе Шуя Ивановской области. OSINT-аналитики установили точные координаты попадания по военному объекту РФ в Шуе.