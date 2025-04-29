ВСУ уничтожили БПЛА "Мерлин" стоимостью $300 000: как его использовали ВС РФ (видео)

Пилот Сухопутных войск Вооруженных сил Украины поразил дорогостоящий российский беспилотник «Мерлин» с помощью зенитного дрона.

Related video

Соответствующие видео опубликовал благотворительный фонд "Повернись живим".

Уничтожение БПЛА "Мерлин"

Сообщается, что оператор пошел на таран вражеского "Мерлина", когда у FPV-перехватчика не сработал подрыв. Будучи задетым украинским БПЛА, беспилотник россиян начал падать и врезался в дерево. Стоимость уничтоженного аппарата составляет 300 000 долларов.

Что известно о БПЛА "Мерлин"

Российский дрон "Мерлин-ВР" разработан Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий из Смоленска. Он предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Это один из крупнейших беспилотников ВС РФ с размахом крыльев около 5 метров.

По словам россиян, "Мерлин-ВР" может летать до 10 часов, подниматься на высоту до 5 километров и преодолевать расстояние до 600 километров. БПЛА оснащен оптико-локационным оборудованием весом до 6,5 килограмма. Камера работает в видимом и инфракрасном диапазоне на расстоянии до 30 километров, за счет чего БПЛА может собирать разведданные и корректировать артиллерию.

Напомним, ранее Силы обороны Украины также поразили ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" ВС РФ с помощью зенитного дрона на высоте 4 километров.