Бойцы Национальной гвардии сбили уникальный российский дрон "Мерлин-ВР" (видео)

Бригада Нацгвардии "Рубеж" сбила российский экспериментальный беспилотник "Мерлин-ВР". Его стоимость составляет 300 тысяч долларов.

Операторы FPV-дронов бригады "Рубеж" Национальной гвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР". Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Россияне отмечали, что их дрон, благодаря бесшумности, современной аппаратуре слежения и большой дальности полета, якобы стал "технологическим прорывом". Но даже такие инновации, отметил Александр Пивненко, не уберегли разведчика оккупантов от удара украинских FPV.

В 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП) также отметили, что на счету операторов БПЛА зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона это уже второй сбитый вражеский дрон стоимостью почти полмиллиона долларов.

Что известно о "Мерлин-ВР"

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Российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР" был разработан смоленским Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий и предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Сведений об испытаниях и серийном производстве БПЛА нет. Известно, что максимальная высота полета дрона составляет 5 км и в воздухе аппарат может находиться до 10 часов времени Оснащен тепловизионной оптикой французского производства Lynred (Ulis) PICO1024 с разрешением 1024*768.

Напомним, 17 августа 2023 года противовоздушная оборона уничтожила в Николаевской области сразу два российских беспилотных летательных аппарата "Мерлин-ВР".

Первый же такой БПЛА был сбит в Украине еще 17 июня 2022 года.