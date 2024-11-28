Бійці Національної гвардії збили унікальний російський дрон "Мерлін-ВР" (відео)

Бригада Нацгвардії "Рубіж" збила російський експериментальний безпілотник "Мерлін-ВР". Його вартість становить 300 тисяч доларів.

Оператори FPV-дронів бригади "Рубіж" Національної гвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". Про це повідомив командуючий НГУ Олександр Півненко.

Росіяни наголошували, що їхній дрон, завдяки безшумності, сучасній апаратурі стеження та великій дальності польоту, нібито став "технологічним проривом". Але навіть такі інновації, зазначив Олександр Півненко, не вберегли розвідника окупантів від удару українських FPV.

У 4-тій бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП) також зазначили, що на рахунку операторів БПЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону це вже другий збитий ворожий дрон вартістю майже пів мільйона доларів.

Що відомо про "Мерлін-ВР"

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Російський експериментальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР" був розроблений смоленським Науково-дослідним інститутом сучасних телекомунікаційних технологій і призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

Відомостей про випробування та серійне виробництво БПЛА немає. Відомо, що максимальна висота польоту дрона становить 5 км й у повітрі апарат може знаходитися до 10 годин часу Оснащений тепловізійною оптикою французького виробництва Lynred (Ulis) PICO1024 з роздільною здатністю 1024*768.

Нагадаємо, 17 серпня 2023 року протиповітряна оборона знищила в Миколаївській області одразу два російські безпілотні літальні апарати "Мерлін-ВР".

Перший же такий БПЛА було збито в Україні ще 17 червня 2022 року.