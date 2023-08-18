ЗСУ знищили одразу два рідкісні дрони "Мерлін-ВР": що про них відомо (фото)

З початку повномасштабних дій українським військам вдалося помітити та збити лише кілька російських безпілотників "Мерлін-ВР".

Related video

Військові Сил спеціальних операцій у четвер, 17 серпня, знищили в Миколаївській області два російські безпілотні літальні апарати "Мерлін-ВР". Про це повідомило Повітряне командування "Південь" на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"17 серпня 2023 року на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 розвідувальні БПЛА "Мерлін-ВР", — йдеться у повідомленні.

Подробиці про те, за яких обставин були ліквідовані дрони супротивника, військові не розголошують.

Безпілотник Мерлін-ВР: що про нього відомо

Щодо "Мерлін-ВР", то це експериментальний безпілотник російського виробництва, вперше представлений у вересні 2021 року. Росіяни не повідомляли про випробування, серійне виробництво або прийняття такого БПЛА на озброєння, однак у червні 2022 року ЗСУ збили перший такий апарат на території України.

Російський НДІ Сучасних телекомунікаційних технологій зі Смоленська вперше представив експериментальний дрон "Мерлін-ВР" у вересні 2021 року, заявивши, що має гібридний двигун з "малою акустичною помітністю", які в разі потреби може перейти на електричну тягу. За словами розробників, силова установка дозволяє літати близько 10 години на висоті до 5 км і підіймати корисне навантаження вагою 6,5 кг.

Такий вигляд має рідкісний російський безпілотник Мерлін-ВР.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня ЗСУ збили 20 Shahed і рідкісний дрон "Мерлін-ВР". БПЛА, які використовуються Росією, виявилися марними проти сучасної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яку вдалося створити в Україні.

Пізніше експерти розібрали російський безпілотник "Мерлін-ВР" та вивчили його "начинку". Усередині не виявилося жодних гібридних технологій. Ще під корпусом виявили багато іноземних комплектуючих, продаж яких заборонено міжнародними санкціями. Зокрема, тепловізор з французькою матрицею Lynred (Ulis) PICO1024, якіснішою, ніж у російських дронів "Орлан-10", а також ізраїльською лінзою. На деяких деталях виявили маркування Міноборони РФ, що свідчить про серійне виробництво таких апаратів.

А ввечері 18 січня Генеральний штаб Збройних сил України заявив про знищення російського безпілотника "Мерлін-ВР". За весь час війни українським військовим вдалося захопити лише кілька "мерлінів", що вказує на рідкість моделі.