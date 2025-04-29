ЗСУ знищили БПЛА "Мерлін" вартістю $300 000: як його використовували ЗС РФ (відео)

Пілот Сухопутних військ Збройних сил України вразив дорогий російський безпілотник "Мерлин" за допомогою зенітного дрона.

Related video

Відповідні відео опублікував благодійний фонд "Повернись живим".

Знищення БПЛА "Мерлін"

Повідомляється, що оператор пішов на таран ворожого "Мерліна", коли у FPV-перехоплювача не спрацював підрив. Будучи зачепленим українським БПЛА, безпілотник росіян почав падати і врізався в дерево. Вартість знищеного апарату становить 300 000 доларів.

Що відомо про БПЛА "Мерлін"

Російський дрон "Мерлин-ВР" розроблено Науково-дослідним інститутом сучасних телекомунікаційних технологій зі Смоленська. Він призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах. Це один із найбільших безпілотників ЗС РФ із розмахом крил близько 5 метрів.

За словами росіян, "Мерлін-ВР" може літати до 10 годин, підніматися на висоту до 5 кілометрів і долати відстань до 600 кілометрів. БПЛА оснащений оптико-локаційним обладнанням вагою до 6,5 кілограма. Камера працює у видимому та інфрачервоному діапазоні на відстані до 30 кілометрів, завдяки чому БПЛА може збирати розвіддані та коригувати артилерію.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України також вразили ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост" ЗС РФ за допомогою зенітного дрона на висоті 4 кілометрів.