ВСУ сбили самый дорогой российский дрон-разведчик "Мерлин-ВР": что потеряли оккупанты (видео)

Украинские военные с помощью зенитного дрона уничтожили самый дорогой разведывательный беспилотник РФ под названием "Мерлин-ВР".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба из 63 отдельной механизированной бригады ВСУ "Стальные львы".

Недорогой ударный дрон стоимостью 500 долларов догнал "Мерлин-ВР", приблизился сверху, подлетел к передней части, где расположен оптический модуль, и, вероятно, дистанционно подорвался. Другой БПЛА вскоре поразил еще одного разведчика ВС РФ — Supercam, в небе над Лиманом Донецкой области.

Как отметили в бригаде, "Мерлин ВР" стоит около 300 тысяч долларов (12,5 млн грн) и является самым дорогим разведывательным БПЛА на вооружении России. Отмечается, что это уже второй такой летательный аппарат на счету 63 ОМБр. По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 11 "Мерлинов-ВР", причем 5 из них были уничтожены, а еще 6 — захвачены украинцами.

Как писали ранее, "Мерлин-ВР" был разработан Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий из Смоленска для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Впервые летательный аппарат представили в сентябре 2021 года, но россияне не сообщали об испытаниях или серийном производстве.

Однако украинские специалисты, разобрав один из "Мерлинов-ВР", заметили на некоторых деталях маркировку Министерства обороны РФ, что свидетельствует о возможном серийном производстве и принятии на вооружение. С другой стороны, на территории Украины такие аппараты используют нечасто, возможно, из-за высокой стоимости и сложности с получением компонентов.

Например, внутри разобранного БПЛА обнаружили много иностранных деталей, продажа которых запрещена международными санкциями. В частности, тепловизионную камеру с французской матрицей Lynred (Ulis) PICO1024 с разрешением 1024*768, более качественной, чем у российских дронов "Орлан-10", а также израильской линзой, китайский стартер-генератор.

Сами российские разработчики утверждают, что "Мерлин-ВР" может летать до 10 часов, подниматься на высоту до 5 км и преодолевать до 600 км. При этом он оснащен оптико-локационным оборудованием весом до 6,5 кг. Камера работает в видимом и инфракрасном диапазоне на расстоянии до 30 км, благодаря ей БПЛА может собирать разведданные и корректировать артиллерию. Это один из крупнейших беспилотников ВС РФ с размахом крыльев около 5 метров.

Накануне стало известно, что ВСУ поразили ударно-разведывательный БПЛА "Форпост" с помощью дрона-перехватчика на высоте 4 км. Это редкий случай, потому что россияне пытаются держать эти аппараты подальше от фронта, сбрасывая управляемые авиабомбы, запуская ракеты или наводя артиллерию с помощью лазера.