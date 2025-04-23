ЗСУ збили найдорожчий російський дрон-розвідник "Мерлін-ВР": що втратили окупанти (відео)

Українські військові за допомогою зенітного дрона знищили найдорожчий розвідувальний безпілотник РФ під назвою "Мерлін-ВР".

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба з 63 окремої механізованої бригади ЗСУ "Сталеві леви".

Недорогий ударний дрон вартістю 500 доларів наздогнав "Мерлін-ВР", наблизився згори, підлетів до передньої частини, де розташований оптичний модуль, та, ймовірно, дистанційно підірвався. Інший БПЛА невдовзі уразив ще одного розвідника ЗС РФ — Supercam, у небі над Лиманом Донецької області.

Як зазначили у бригаді, "Мерлін ВР" коштує близько 300 тисяч доларів (12,5 млн грн) та є найкоштовнішим розвідувальним БПЛА на озброєнні Росії. Зазначається, що це вже другий такий літальний апарат на рахунку 63 ОМБр. За даними OSINT-проєкта Oryx, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 11 "Мерлінів-ВР", при чому 5 з них були знищені, а ще 6 — захоплені українцями.

Як писали раніше, "Мерлін-ВР" був розроблений Науково-дослідним інститутом сучасних телекомунікаційних технологій із Смоленська для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Вперше літальний апарат представили у вересні 2021 року, але росіяни не повідомляли про випробування або серійне виробництво.

Однак українські фахівці, розібравши один з "Мерлінів-ВР", помітили на деяких деталях маркування Міністерства оборони РФ, що свідчить про можливе серійне виробництво та прийняття на озброєння. З іншого боку, на території України такі апарати використовують нечасто, можливо, через високу вартість та складнощі з отриманням компонентів.

Наприклад, всередині розібраного БПЛА виявили багато іноземних деталей, продаж яких заборонено міжнародними санкціями. Зокрема, тепловізійну камеру з французькою матрицею Lynred (Ulis) PICO1024 з роздільною здатністю 1024*768, якіснішою, ніж у російських дронів "Орлан-10", а також ізраїльською лінзою, китайський стартер-генератор.

Самі російські розробники стверджують, що "Мерлін-ВР" може літати до 10 годин, підійматися на висоту до 5 км і долати до 600 км. При цьому він оснащений оптико-локаційним обладнанням вагою до 6,5 кг. Камера працює у видимому та інфрачервоному діапазоні на відстані до 30 км, завдяки їй БПЛА може збирати розвіддані та корегувати артилерію. Це один з найбільших безпілотників ЗС РФ із розмахом крил близько 5 метрів.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ уразили ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост" за допомогою дрона-перехоплювача на висоті 4 км. Це рідкісний випадок, бо росіяни намагаються тримати ці апарати подалі від фронту, скидаючи керовані авіабомби, запускаючи ракети чи наводячи артилерію за допомогою лазера.