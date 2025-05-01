Атака по Одесі: є загиблі й постраждалі, літня пара не виходить на зв'язок (фото)

Внаслідок атаки БпЛА по Одесі загинули двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Літня пара, що мешкала на верхньому поверсі постраждалого будинку разом із собакою Джеком, не виходить на зв'язок.

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Фокус зібрав деталі щодо наслідків нічної атаки по Одесі.

Увечері 30 квітня та після опівночі росіяни кількома хвилями ударних БпЛА масовано атакували Одесу: у місті прогриміла серія вибухів, місцева влада повідомила про пожежі, що здійнялися внаслідок атаки на об'єктах цивільної інфраструктури.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер близько 01:00 години повідомив про перші наслідки ворожого обстрілу, зазначивши, що під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

На місця ворожої атаки прибули оперативні служби. Близько 03:00 години мер міста Геннадій Труханов уточнив деталі наслідків обстрілу — за його словами, постраждали житлові будинки у різних районах міста.

Також мер повідомив, що літня пара, яка проживала на верхньому поверсі постраждалого будинку разом із вівчаркою Джеком, не виходить на звʼязок. Їхні діти повідомили про відсутність контакту.

Також про наслідки атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, через російський обстріл загинуло двоє людей, ще п'ятеро — зазнали поранень і перебувають під наглядом медиків.

Одеська ОВА | наслідки атаки по Одесі Одеська ОВА | наслідки атаки по Одесі

"Через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі", — зазначили у відомстві.

Рятувальники продовжують працювати на місцях атаки по Одесі, зокрема працюють над ліквідацією пожеж, що здійнялися у кількох локаціях міста.

На місцях в Одесі розгорнули намети для додаткової допомоги постраждалим. Інші наслідки атаки дронів по Одесі уточнюються.

Нагадаємо, 30 квітня проукраїнська ОSINT-команда "Exilenova+" показала рідкісні кадри запуску українських БпЛА з автомобіля.

29 квітня благодійний фонд "Повернись живим" оприлюднив кадри знищення дороговартісного російського дрона "Мерлін".