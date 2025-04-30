Рідкісні кадри: "український "Шахед" запустили з легкового автомобіля (відео)

Українські військові показали запуск БПЛА типу російського дрона-камікадзе "Шахед" з легкового автомобіля. Безпілотник злітає з даху машини.

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Про це повідомила міжнародна проукраїнська ОSINT-команда "Exilenova+".

За відомостями аналітиків, дрон-аналог "Шахеда" вироблений в Україні.

На кадрах видно, як автомобіль їде полем і безпілотник злітає з його даху. Де саме знято відео, не повідомляють.

Про виробництво українського "Шахеда" стало відомо у грудні 2023 року. Ексміністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що із серпня 2023 року серійно випустили п'ять аналогів "Шахед-131" і один аналог "Шахед-136".

Камишин запевняв, що у 2024 році ЗСУ можуть отримати понад тисячу "Шахедів" із дальністю ураження цілей понад 1000 кілометрів.

Технічні деталі дрона не повідомляли, але портал Defence Blog писав, що новий дрон-камікадзе став "помітним доповненням" до наявних озброєнь ЗСУ.

Нагадаємо, 30 квітня БПЛА атакували "Муромський приладобудівний завод" у Росії. При цьому в "Ростехе" заявляли про нову противодронову систему "Соляріс НС".

Фокус писав про масовану атаку ЗС РФ дронами "Шахед" по Харкову і Дніпру. Мерія Харкова говорила про 16 ударів по місту.