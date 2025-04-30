На тлі влучання БПЛА в завод в Муромі в РФ похвалилися новою системою від проникнення дронів "Солярис НС"

У Росії в ніч проти 30 квітня дрони СБУ атакували приладобудівний завод в Муромі Владимирської області, через що згорів один із складів із готовою продукцією. На тлі цієї події Росії в цей же день заявили, що мають на озброєнні нову систему протидії дронам.

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На це звернули увагу аналітики розвідувальної спільноти InformNapalm.

Вони зазначили, що 30 квітня стало відомо, що в результаті атаки БПЛА у Муромі Володимирської області РФ загорівся "Муромський приладобудівний завод", який виробляє засоби ініціювання і займання боєприпасів для ЗС РФ та входить до складу підприємств держкорпорації "Ростех". Також в ЗМІ повідомили, що завод атакували дрони СБУ.

"В контексті цієї події особливо кумедно, що сьогодні, 30 квітня, російський ТАСС та інші ЗМІ повідомляли, що "Ростех" розробив систему охорони від проникнення дронів "Солярис НС", який здатний виявляти несанкціоновані дрони і прицільно пригнічувати їхні канали управління, не даючи змоги безпілотникам змінити частоту і піти із зони впливу", — написали в InformNapalm.

Також аналітики зауважили, що напередодні цієї дронової атаки дронів 29 квітня ГУР Міноборони оприлюднило оновлену інформацію про ключові підприємства, які постачають ракети та боєприпаси для російської армії. До списку потрапили 243 компанії, що входять до складу найбільших холдингів державної корпорації "Ростех".

У "Ростеху" повідомили, що комплекс "Соляріс НС" поєднує в собі технології виявлення та прицільно-загороджувального формування перешкод. Він здатний виявляти несанкціоновані дрони і прицільно придушувати їхні канали керування, не дозволяючи безпілотникам змінити частоту та піти із зони впливу. Робота виробу не перешкоджає функціонуванню іншого обладнання, яке використовує радіоефір. Декілька комплексів можуть об'єднуватися в кластер для кругового захисту об'єкта. Зазначається, що на цей час дослідний зразок виробу проходить завершальну стадію випробувань, після яких буде запущено серійне виробництво.

Комплекс "Соляріс НС"

Видання "Бабель" з посиланням на власні джерела повідомляє, що на заводі в Муромі, який працює на флот та авіацію Росії, пролунало щонайменше 5 вибухів, постраждали дві будівлі, розпочалася пожежа. Підприємство спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але, як бачимо, Служба безпеки вирішила ці санкції трохи розширити.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території РФ", — повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, що в Росії в Муромі Владимирської області був атакований оборонний завод "Ростех". Він влучив в один із складів і прохідну, внаслідок чого вони вигоріли вщент.