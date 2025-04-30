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На фоне попадания БПЛА в завод в Муроме в РФ похвастались новой системой от проникновения дронов "Солярис НС"

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Завод в Муроме атаковали дроны СБУ

В России в ночь на 30 апреля дроны СБУ атаковали приборостроительный завод в Муроме Владимирской области, из-за чего сгорел один из складов с готовой продукцией. На фоне этого события России в этот же день заявили, что имеют на вооружении новую систему противодействия дронам.

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На это обратили внимание аналитики разведывательного сообщества InformNapalm.

Они отметили, что 30 апреля стало известно, что в результате атаки БПЛА в Муроме Владимирской области РФ загорелся "Муромский приборостроительный завод", который производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ и входит в состав предприятий госкорпорации "Ростех". Также в СМИ сообщили, что завод атаковали дроны СБУ.

"В контексте этого события особенно забавно, что сегодня, 30 апреля, российский ТАСС и другие СМИ сообщали, что "Ростех" разработал систему охраны от проникновения дронов "Солярис НС", который способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам изменить частоту и уйти из зоны влияния", — написали в InformNapalm.

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Также аналитики отметили, что накануне этой дроновой атаки дронов 29 апреля ГУР Минобороны обнародовало обновленную информацию о ключевых предприятиях, которые поставляют ракеты и боеприпасы для российской армии. В список попали 243 компании, входящие в состав крупнейших холдингов государственной корпорации "Ростех".

В "Ростехе" сообщили, что комплекс "Солярис НС" сочетает в себе технологии обнаружения и прицельно-заградительного формирования помех. Он способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам изменить частоту и уйти из зоны воздействия. Работа изделия не препятствует функционированию другого оборудования, использующего радиоэфир. Несколько комплексов могут объединяться в кластер для круговой защиты объекта. Отмечается, что в настоящее время опытный образец изделия проходит завершающую стадию испытаний, после которых будет запущено серийное производство.

Комплекс "Солярис НС" Fullscreen
Комплекс "Солярис НС"

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники сообщает, что на заводе в Муроме, который работает на флот и авиацию России, прогремело не менее 5 взрывов, пострадали два здания, начался пожар. Предприятие специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.

Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Но, как видим, Служба безопасности решила эти санкции немного расширить.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", — сообщил источник в СБУ.

Напомним, что в России в Муроме Владимирской области был атакован оборонный завод "Ростех". Он попал в один из складов и проходную, вследствие чего они выгорели дотла.