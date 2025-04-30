На фоне попадания БПЛА в завод в Муроме в РФ похвастались новой системой от проникновения дронов "Солярис НС"

В России в ночь на 30 апреля дроны СБУ атаковали приборостроительный завод в Муроме Владимирской области, из-за чего сгорел один из складов с готовой продукцией. На фоне этого события России в этот же день заявили, что имеют на вооружении новую систему противодействия дронам.

Related video

На это обратили внимание аналитики разведывательного сообщества InformNapalm.

Они отметили, что 30 апреля стало известно, что в результате атаки БПЛА в Муроме Владимирской области РФ загорелся "Муромский приборостроительный завод", который производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ и входит в состав предприятий госкорпорации "Ростех". Также в СМИ сообщили, что завод атаковали дроны СБУ.

"В контексте этого события особенно забавно, что сегодня, 30 апреля, российский ТАСС и другие СМИ сообщали, что "Ростех" разработал систему охраны от проникновения дронов "Солярис НС", который способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам изменить частоту и уйти из зоны влияния", — написали в InformNapalm.

Также аналитики отметили, что накануне этой дроновой атаки дронов 29 апреля ГУР Минобороны обнародовало обновленную информацию о ключевых предприятиях, которые поставляют ракеты и боеприпасы для российской армии. В список попали 243 компании, входящие в состав крупнейших холдингов государственной корпорации "Ростех".

В "Ростехе" сообщили, что комплекс "Солярис НС" сочетает в себе технологии обнаружения и прицельно-заградительного формирования помех. Он способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам изменить частоту и уйти из зоны воздействия. Работа изделия не препятствует функционированию другого оборудования, использующего радиоэфир. Несколько комплексов могут объединяться в кластер для круговой защиты объекта. Отмечается, что в настоящее время опытный образец изделия проходит завершающую стадию испытаний, после которых будет запущено серийное производство.

Комплекс "Солярис НС"

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники сообщает, что на заводе в Муроме, который работает на флот и авиацию России, прогремело не менее 5 взрывов, пострадали два здания, начался пожар. Предприятие специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.

Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Но, как видим, Служба безопасности решила эти санкции немного расширить.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", — сообщил источник в СБУ.

Напомним, что в России в Муроме Владимирской области был атакован оборонный завод "Ростех". Он попал в один из складов и проходную, вследствие чего они выгорели дотла.