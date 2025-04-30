Згорів склад готової продукції: в Муромі в РФ БПЛА атакував оборонний завод (відео)

В Росії в Муромі Владимирської області був атакований оборонний завод "Ростех". Він влучив в один із складів і прохідну, внаслідок чого вони вигоріли вщент.

Related video

Про це повідомляє російське видання ASTRA.

В ніч проти 30 квітня в Муромі на місцевому заводі "Муромський приладобудівний завод" "Ростеха" пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві, до цього над містом чули проліт БПЛА.

Після вибуху на підприємстві спалахнув вогонь — вигорів склад готової продукції та прохідна. Рух у районі Муромського приладобудівного заводу перекрили.

Площа займання становила 720 кв. м.

"Муромський приладобудівний завод" входить в концерн "Техмаш" держкорпорації "Ростех" і є одним із основних виробників засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх родів військ Збройних Сил, МВС, ФСБ та інших російських силових структур.

З 2023 року завод перебуває під санкціями України та ЄС.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 квітня жителі Рильська Курської області скаржились на атаку БПЛА. Також з'явилось повідомлення про закриття трьох аеропортів, а Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало про збиття понад 30 дронів.

Також повідомлялося, що 18 квітня у мережі з'явились супутникові фото військової частини в Шуї з наслідками удару БПЛА по казармі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ.