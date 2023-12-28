Україна розпочала серійне виробництво дронів-аналогів Shahed, — Камишін (відео)

В Україні на оборонну промисловість працюють 500 державних та приватних компаній. У грудні 2023 року вони виробили понад 50 тисяч дронів, з яких 45 тисяч виробив один завод. Спроможності постійно нарощуються.

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Україна від серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який є аналогом іранського "шахеда". Про це під час брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Коли ми говоримо про те, що називається український "шахед". У нас є більше п'яти аналогів "шахед-131", які виробляються серійно. І є один вид, який аналог "шахед-136". У цьому плані можна вибрати будь-яку з позицій, усе це серійне виробництво", — сказав міністр.

Він зазначив, що розробка була створена ще в 2016 році, але її з якихось причин не випускали.

"Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів", — розповів Камишін.

Він підкреслив, що в Україні на оборонну промисловість працюють 500 державних та приватних компаній.

Олександр Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що в Україні 2024 року зможуть виробити 1 мільйон FPV-дронів на виробничих спроможностях понад 200 заводів. За його словами у грудні 2023 року в Україні виробили понад 50 тисяч дронів, з яких 45 тисяч виробив один завод. Спроможності постійно нарощуються.

"Найкращим стимулом в цьому плані стала програма, по якій Уряд виділив мільярди доларів — 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів, і по цій програмі левова частка закупівель уже відбувається українського виробництва дронів… На сьогоднішній день приватні виробники зайшли в цей ринок", — розповів Камишін.

Нагадаємо, що 19 грудня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна 2024 року виробить 1 млн дронів.

22 грудня Олександр Камишін заявив, що в Україні існує понад 50 державних і приватних виробників боєприпасів для безпілотників. А їхні потужності дають змогу випускати боєприпаси різних видів вагою від 300 г до 10 кг.