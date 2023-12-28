Украина начала серийное производство дронов-аналогов Shahed, — Камышин (видео)

В Украине на оборонную промышленность работают 500 государственных и частных компаний. В декабре 2023 года они произвели более 50 тысяч дронов, из которых 45 тысяч произвел один завод. Возможности постоянно наращиваются.

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Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, который является аналогом иранского "шахеда". Об этом во время брифинга "Результаты деятельности Минстратегпрома и Укроборонпрома за 2023 год" заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Когда мы говорим о том, что называется украинский "шахед". У нас есть более пяти аналогов "шахед-131", которые производятся серийно. И есть один вид, который аналог "шахед-136". В этом плане можно выбрать любую из позиций, все это серийное производство", — сказал министр.

Он отметил, что разработка была создана еще в 2016 году, но ее по каким-то причинам не выпускали.

"В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров", — рассказал Камышин.

Он подчеркнул, что в Украине на оборонную промышленность работают 500 государственных и частных компаний.

Александр Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, что в Украине в 2024 году смогут произвести 1 миллион FPV-дронов на производственных возможностях более 200 заводов. По его словам в декабре 2023 года в Украине произвели более 50 тысяч дронов, из которых 45 тысяч произвел один завод. Возможности постоянно наращиваются.

"Лучшим стимулом в этом плане стала программа, по которой Правительство выделило миллиарды долларов — 40 миллиардов гривен на закупку дронов, и по этой программе львиная доля закупок уже происходит украинского производства дронов... На сегодняшний день частные производители зашли в этот рынок", — рассказал Камышин.

Напомним, что 19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в 2024 году произведет 1 млн дронов.

22 декабря Александр Камышин заявил, что в Украине существует более 50 государственных и частных производителей боеприпасов для беспилотников. А их мощности позволяют выпускать боеприпасы различных видов весом от 300 г до 10 кг.