Мощностей ВПК достаточно: министр рассказал, как Украина вооружит миллион своих БПЛА

Александр Камышин отметил, что на сегодняшний день в Украине работают более 50 предприятий по производству боеприпасов для беспилотников. Причем это как государственные, так и частные производители.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о миллионах дронов для Сил обороны дало повод для дискуссии о возможностях страны разработать и произвести необходимое количество боеприпасов к ним. В связи с этим министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин 22 декабря заявил, что такие возможности у украинского ВПК есть.

"По боеприпасам для дронов — способности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям", — написал Камышин в Telegram.

По его словам, в Украине существуют более 50 государственных и частных производителей боеприпасов для беспилотников. А их мощности позволяют выпускать боеприпасы различных видов весом от 300г до 10 кг.

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Также чиновник отметил, что сейчас новая команда Министерства обороны активно занимается испытаниями нового оборудования для БПЛА и довольно быстро ставит на вооружение боеприпасы для дронов.

"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", — подытожил Камышин.

Какие боеприпасы применяются на дронах

Отметим, что министр не уточнил о каких именно боеприпасах для беспилотников идет речь. Однако ранее мы подробно писали о типах зарядов для БПЛА, которые применяют бойцы ВСУ на передовой. Условно их можно разделить на два типа — специализированные и неспециализированные. К первой категории относятся различные заряды, которые используются другими видами вооружения, — например, кумулятивные РКГ-1600, гранаты РКГ-3 бомбы КЗ-4800 и т.д. К специализированным можно причислить барражирующие боеприпасы, или так называемые дроны-камикадзе.

Напомним, российские захватчики начали вооружать свои беспилотники термобарическими снарядами ТБГ-7В. Это достаточно мощный заряд с огромной разрушительной силой, особенно в условиях применения в городских застройках.