Оружие широкого профиля: чем украинские дроны атакуют оккупантов с неба

Бойцы ВСУ пускают в ход гранаты, мины, боеприпасы для гранатометов, а также делают бомбы специально для сброса с коптеров.

Related video

На войне в Украине дроны стали не только разведчиками, но и опасным оружием, которое эффективно поражает технику и живую силу. Издание Telegraf выяснило, какие боеприпасы используют беспилотники в украинской армии.

Специализированные боеприпасы

Все снаряды можно условно разделить на специализированные и неспециализированные. Под специализированными подразумевают боеприпасы, которые изготавливаются специально для использования вместе с дроном. Их конструкция адаптирована для закрепления на БПЛА и удобного прицеливания во время сброса, хотя весят такие бомбы больше своих штатных аналогов.

Для каждого дрона можно сделать специфический боеприпас, используя детали, напечатанные на 3D-принтере. Это позволяет изготавливать мощные авиационные бомбы для крупных беспилотников, способные уничтожать боевую технику оккупантов. Отмечается, что для сброса с дронов можно использовать бомбы или ракеты от знаменитых турецких Bayraktar TB2.

РКГ-1600 Фото: telegraf

Еще в 2021 году некоторые оборонно-промышленные заводы в Украине начали производить боеприпасы специально для БПЛА, чтобы они могли поражать бронетехнику. К примеру, киевский "Маяк" делал кумулятивные боеприпасы РКГ-1600 весом 1,6 кг на базе советской кумулятивной гранаты РКГ-3, и кумулятивной бомбы КЗ-4800 весом 4,8 кг. Уже после начала полномасштабного вторжения предприятие изготавливает для дронов-бомбардировщиков бомбы весом 500 г и 1 кг для уничтожения живой силы.

К специализированным Telegraf также относит барражирующие боеприпасы, часто называемые дронами-камикадзе. Фактически, это граната, облаченная в корпус с крыльями и двигателем для большей дальности полета и точности попадания.

Дрон-камикадзе Фото: Скриншот

Неспециализированные боеприпасы

Неспециализированными стоит называть любые штатные боеприпасы, которые сбрасывают с дронов: ручные гранаты, выстрелы для подствольных гранатометов (ВОГ), мины для минометов и так далее. Чаще всего ими вооружают коммерческие дроны, изначально не предназначенные для боевых действий. Такие боеприпасы приходится закреплять с уже взведенным детонатором, что весьма опасно.

Хорошим примером служит китайский квадрокоптер DJI Mavic 3, поднимающий полезную нагрузку весом всего 0,5 кг. К нему бойцы ВСУ прикрепляют ручные гранаты или ВОГи — их боевой мощи хватает для поражения российской пехоты, но они практически бесполезны против техники. Более того, после таких налетов солдаты ВС РФ часто остаются в живых, хотя и получают ранения.

Боец ВСУ запускает дрон с гранатой Фото: Скриншот

Среди коммерческих БПЛА есть модели с большей грузоподъемностью, которые могут нести боеприпасы помощнее. Так DJI Matrice 300 RTK поднимает до 4 кг веса, а примерно столько же весит минометная мина калибра 82 мм.

В начале марта бойцы 30-й бригады ВСУ показали, как забрасывают россиян их же гранатами. Украинским военнослужащим удалось захватить немало трофейных боеприпасов во время контрнаступления в Харьковской области, которые теперь запускают вместе с дронами.

Писали также, как инженеры создают ударные дроны для ВСУ. Умельцы оснащают коммерческие БПЛА системами сброса и гранатами, к которым приделывают стабилизаторы для большей точности.