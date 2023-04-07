Зброя широкого профілю: чим українські дрони атакують окупантів з неба

Бійці ЗСУ пускають у хід гранати, міни, боєприпаси для гранатометів, а також роблять бомби спеціально для скидання з коптерів.

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На війні в Україні дрони стали не лише розвідниками, а й небезпечною зброєю, яка ефективно уражає техніку та живу силу. Видання Telegraf з’ясувало, які боєприпаси використовують безпілотники в українській армії.

Спеціалізовані боєприпаси

Усі снаряди можна умовно поділити на спеціалізовані та неспеціалізовані. Під спеціалізованими мають на увазі боєприпаси, які виготовляються спеціально для використання разом із дроном. Їх конструкція адаптована для закріплення на БПЛА і зручного прицілювання під час скидання, хоча такі бомби важать більше, ніж їх штатні аналоги.

Для кожного дрона можна зробити специфічний боєприпас, використовуючи деталі надруковані на 3D-принтері. Це дозволяє виготовляти потужні авіаційні бомби для безпілотників, здатні знищувати бойову техніку окупантів. Зазначається, що для скидання з дронів можна використовувати бомби або ракети від знаменитих турецьких Bayraktar TB2.

РКГ-1600 Фото: telegraf

Ще у 2021 році деякі оборонно-промислові заводи в Україні почали виробляти боєприпаси спеціально для БПЛА, щоб вони могли уражати бронетехніку. Наприклад, київський "Маяк" робив кумулятивні боєприпаси РКГ-1600 вагою 1,6 кг на базі радянської кумулятивної гранати РКГ-3 та кумулятивної бомби КЗ-4800 вагою 4,8 кг. Вже після початку повномасштабного вторгнення підприємство виготовляє для дронів-бомбардувальників бомби вагою 500 г та 1 кг для знищення живої сили.

До спеціалізованих Telegraf також відносить баражуючі боєприпаси, які також називають дронами-камікадзе. Фактично, це граната, одягнена в корпус з крилами та двигуном для більшої дальності польоту та точності влучення.

Дрон-камікадзе Фото: Скріншот

Неспеціалізовані боєприпаси

Неспеціалізованими варто називати будь-які штатні боєприпаси, які скидають із дронів: ручні гранати, постріли для підствольних гранатометів (ВОГ), міни для мінометів тощо. Найчастіше ними озброюють комерційні дрони, які спочатку не призначені для бойових дій. Такі боєприпаси доводиться закріплювати з зведеним детонатором, що дуже небезпечно.

Хорошим прикладом є китайський квадрокоптер DJI Mavic 3, що підіймає корисне навантаження вагою всього 0,5 кг. До нього бійці ЗСУ прикріплюють ручні гранати чи ВОГи — їхньої бойової сили вистачає для ураження російської піхоти, але вони практично марні проти техніки. До того ж, після таких нальотів солдати ЗС РФ часто залишаються живими, хоча й одержують поранення.

Боєць ЗСУ запускає дрон із гранатою Фото: Скриншот

Серед комерційних БПЛА є моделі з більшою вантажопідйомністю, які можуть нести більш потужні боєприпаси. Так, DJI Matrice 300 RTK піднімає до 4 кг ваги, а приблизно стільки ж важить мінометна міна калібру 82 мм.

На початку березня бійці 30-ї бригади ЗСУ показали, як закидають росіян їхніми ж гранатами. Українським військовослужбовцям вдалося захопити чимало трофейних боєприпасів під час контрнаступу в Харківській області, які тепер запускають разом із дронами.

Писали також, як інженери створюють ударні дрони для ЗСУ. Умільці оснащують комерційні БПЛА системами скидання та гранатами, до яких прилаштовують стабілізатори для більшої точності.