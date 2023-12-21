Российские дроны вооружены термобарическим снарядом ТБГ-7В: чем опасен боеприпас

Для того чтобы интегрировать данный боеприпас с БПЛА, беспилотник должен обладать необходимой грузоподъемностью и иметь защищенный канал передачи данных для наведения на цель.

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Российские оккупанты начали вооружать свои дроны-камикадзе термобарическими снарядами ТБГ-7В. И хотя применение беспилотных систем в войне явление распространенное, нечасто можно увидеть дроны с таким разрушительным потенциалом. Об этом 21 декабря рассказали обозреватели Army Recognition.

Эксперты пишут, что в соцсетях появились снимки российских БПЛА, оснащенный зарядом ТБГ-7В, что говорит о новом уровне разрушительного потенциала для дронов-камикадзе в целом.

Принцип работы

Термобарические ракеты, такие как ТБГ-7В, работают за счет рассеивания аэрозольного облака горючих частиц, которое через доли секунды поджигается при помощи специального заряда, что приводит к мощному взрыву. Этот взрыв не только создает разрушительную ударную волну, но и поглощает окружающий кислород, создавая в своем эпицентре зону высокого давления.

"Уникальность этого оружия заключается в его способности наносить значительный ущерб на больших площадях, что делает его применение особенно грозным в городских условиях или в замкнутом пространстве", — пишут обозреватели.

В частности, ТБГ-7В предназначен для использования с гранатометом РПГ-7 — широко распространенной и легкодоступной системой вооружения. При дальности стрельбы до 300 метров боеприпас способен пробивать бронированные или укрепленные цели до того, как сработает термобарический взрыв — такая универсальность делает ТБГ-7В особенно подходящим для установки на беспилотники, что добавляет новое измерение к его боевому применению.

Интеграция с БПЛА

Боеприпас имеет относительно небольшой вес при значительной мощности взрыва около 4,5 кг. Чтобы разместить его на беспилотник, дрон должен обладать определенными ключевыми характеристиками — приемлемая грузоподъемность и надежная система наведения, например, GPS или другие навигационные системы.

Как правило, для полезной нагрузки в 4,5 кг требуется средний или большой беспилотник с достаточно мощной силовой установкой, чтобы обеспечить устойчивость и маневренность в полете.

Что касается надежности систем наведения, то для этого необходим защищенный канал передачи данных для дистанционного управления и, возможно, системы обнаружения и уклонения от препятствий для работы в сложных условиях.

Важно

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"Хотя эта технология предлагает неоспоримые тактические преимущества, ее реальную эффективность на поле боя еще предстоит увидеть", — подытожили эксперты.

Напомним, что украинские оружейники еще весной разработали беспилотник "Хрущ", который может нести как 82-миллиметровую осколочно-фугасную мину или кумулятивный заряд ПГ-7ВЛ, так и термобарический заряд ТБГ-7В. В конце мая сообщалось, что дроны постоянно проходят испытания и совершенствуются.